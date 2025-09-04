https://ria.ru/20250904/putin-2039742467.html

Путин отметил важность взаимодействия с Монголией

Путин отметил важность взаимодействия с Монголией

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Взаимодействие с Монголией является одним из приоритетов России, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. "Наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов", - сказал Путин на "полях" Восточного экономического форума. Он отметил, что за прошлый год рост товарооборота между странами составил более 17%. "Очень рассчитываю на то, что работа вашей делегации в рамках Восточного экономического форума будет полезна, потому что здесь живые контакты возникают и с российскими партнерами, да и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил Путин. В переговорах с российской стороны принимают участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр экономического развития Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

