Путин отметил важность взаимодействия с Монголией

Путин назвал взаимодействие с Монголией приоритетом России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Взаимодействие с Монголией является одним из приоритетов России, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Он отметил, что за прошлый год рост товарооборота между странами составил более 17%.
"Очень рассчитываю на то, что работа вашей делегации в рамках Восточного экономического форума будет полезна, потому что здесь живые контакты возникают и с российскими партнерами, да и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил Путин.
В переговорах с российской стороны принимают участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр экономического развития Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.