Путин отметил важность взаимодействия с Монголией - РИА Новости, 04.09.2025
18:14 04.09.2025
Путин отметил важность взаимодействия с Монголией
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Взаимодействие с Монголией является одним из приоритетов России, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. "Наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов", - сказал Путин на "полях" Восточного экономического форума. Он отметил, что за прошлый год рост товарооборота между странами составил более 17%. "Очень рассчитываю на то, что работа вашей делегации в рамках Восточного экономического форума будет полезна, потому что здесь живые контакты возникают и с российскими партнерами, да и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил Путин. В переговорах с российской стороны принимают участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр экономического развития Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Взаимодействие с Монголией является одним из приоритетов России, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
"Наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов", - сказал Путин на "полях" Восточного экономического форума.
Путин рассказал, что связывает Россию и Монголию
Вчера, 17:44
Он отметил, что за прошлый год рост товарооборота между странами составил более 17%.
"Очень рассчитываю на то, что работа вашей делегации в рамках Восточного экономического форума будет полезна, потому что здесь живые контакты возникают и с российскими партнерами, да и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил Путин.
В переговорах с российской стороны принимают участие министр энергетики Сергей Цивилев, министр экономического развития Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации в Монголии
Вчера, 17:50
 
МонголияРоссияВладивостокВладимир ПутинСергей ЦивилевМаксим РешетниковДальневосточный федеральный университетВ мире
 
 
