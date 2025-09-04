Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали визит Путина в Китай событием мирового масштаба
08:28 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/putin-2039568519.html
В Совфеде назвали визит Путина в Китай событием мирового масштаба
Визит президента России Владимира Путина в Китай - это событие, которое может стать главным в ряду событий мирового масштаба 2025 года, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай - это событие, которое может стать главным в ряду событий мирового масштаба 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. "Это (поездка Путина в Китай - ред.) было, конечно, событие мирового масштаба, я имею в виду весь комплекс мероприятий, который вместился в этот достаточно длительный для президента визит… Может быть, в ряду событий мирового масштаба этого года, то, что состоялось в Китае, станет главным пиком года", - сказал Денисов. По словам сенатора, визит президента России в Китай имеет большое значение не только с точки зрения содержательных встреч, но и с точки зрения продолжительности личного общения с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил Денисов, среди важных итогов поездки главы государства в Китай можно выделить не только экономические результаты, но и внимание лидеров двух стран к сфере образования. "Мы договорились о годах образования, у нас есть такая с Китаем практика… Это говорит о том, что президент всерьез этим вопросом озабочен, знает, видит и намерен содействовать его продвижению вперед", - отметил он. Денисов особо подчеркнул, что России нужны специалисты в разных областях знаний, владеющие китайским языком. Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай - это событие, которое может стать главным в ряду событий мирового масштаба 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
"Это (поездка Путина в Китай - ред.) было, конечно, событие мирового масштаба, я имею в виду весь комплекс мероприятий, который вместился в этот достаточно длительный для президента визит… Может быть, в ряду событий мирового масштаба этого года, то, что состоялось в Китае, станет главным пиком года", - сказал Денисов.
По словам сенатора, визит президента России в Китай имеет большое значение не только с точки зрения содержательных встреч, но и с точки зрения продолжительности личного общения с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как отметил Денисов, среди важных итогов поездки главы государства в Китай можно выделить не только экономические результаты, но и внимание лидеров двух стран к сфере образования.
"Мы договорились о годах образования, у нас есть такая с Китаем практика… Это говорит о том, что президент всерьез этим вопросом озабочен, знает, видит и намерен содействовать его продвижению вперед", - отметил он.
Денисов особо подчеркнул, что России нужны специалисты в разных областях знаний, владеющие китайским языком.
Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
