Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
03:05 04.09.2025 (обновлено: 05:13 04.09.2025)
Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке
2025-09-04T03:05:00+03:00
2025-09-04T05:13:00+03:00
экономика
россия
китай
лаос
владимир путин
тхонглун сисулит
олег кожемяко
всекитайское собрание народных представителей
МОСКВА, 4 сентября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке, он проведет совещание на тему развития топливно-энергетического сектора в Дальневосточном федеральном округе и встретится с премьер-министрами Лаоса и Монголии, а также с замглавы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Глава государства возвратился в Россию после четырехдневной поездки в Китай. В среду самолет Путина прибыл во Владивосток, где сейчас проходит X Восточный экономический форум.Развитие Дальнего ВостокаВ рамках своего визита в Приморский край Путин встретится с губернатором региона Олегом Кожемяко и проведет переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым. В четверг также состоится совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на повестке дня будут вопросы, касающиеся электрогенерации.Путин ранее отмечал, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России на весь XXI век и этот регион демонстрирует значительный экономический рост.Международная повесткаПосле насыщенного визита в КНР Путин продолжит во Владивостоке серию международных встреч. Президент встретится с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном для обсуждения углубления российско-китайских отношений. В ходе переговоров с Си Цзиньпином на этой неделе Путин подчеркивал стратегический характер связей между странами, который находится на небывало высоком уровне.Отдельно президент России обсудит развитие отношений между Россией и Лаосом с премьер-министром этой страны Сонсаем Сипхандоном. В конце июля Москву с официальным визитом посетил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Тогда Путин отмечал взаимный рост торгово-экономических связей и сотрудничества на международной арене.Путин также сосредоточит внимание на отношениях между Россией и Монголией. После недавней встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Гомбожавыном Занданшатаром. Путин ранее отмечал развитие политического диалога и сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в сфере обороны и безопасности, а также важность Монголии как торгового партнера России. Представители всех трех стран 5 сентября станут почетными гостями пленарной сессии Восточного экономического форума. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они займут места в президиуме пленарного заседания ВЭФ вместе с Путиным, выступят с речами и ответят на вопросы аудитории.
россия
китай
лаос
экономика, россия, китай, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, олег кожемяко, всекитайское собрание народных представителей, вэф-2025
Экономика, Россия, Китай, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Олег Кожемяко, Всекитайское собрание народных представителей, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
МОСКВА, 4 сентября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке, он проведет совещание на тему развития топливно-энергетического сектора в Дальневосточном федеральном округе и встретится с премьер-министрами Лаоса и Монголии, а также с замглавы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Глава государства возвратился в Россию после четырехдневной поездки в Китай. В среду самолет Путина прибыл во Владивосток, где сейчас проходит X Восточный экономический форум.
Развитие Дальнего Востока

В рамках своего визита в Приморский край Путин встретится с губернатором региона Олегом Кожемяко и проведет переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым.
В четверг также состоится совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на повестке дня будут вопросы, касающиеся электрогенерации.
Путин ранее отмечал, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России на весь XXI век и этот регион демонстрирует значительный экономический рост.

Международная повестка

После насыщенного визита в КНР Путин продолжит во Владивостоке серию международных встреч.
Президент встретится с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном для обсуждения углубления российско-китайских отношений. В ходе переговоров с Си Цзиньпином на этой неделе Путин подчеркивал стратегический характер связей между странами, который находится на небывало высоком уровне.
Отдельно президент России обсудит развитие отношений между Россией и Лаосом с премьер-министром этой страны Сонсаем Сипхандоном. В конце июля Москву с официальным визитом посетил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Тогда Путин отмечал взаимный рост торгово-экономических связей и сотрудничества на международной арене.
Путин также сосредоточит внимание на отношениях между Россией и Монголией. После недавней встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Гомбожавыном Занданшатаром. Путин ранее отмечал развитие политического диалога и сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в сфере обороны и безопасности, а также важность Монголии как торгового партнера России.
Представители всех трех стран 5 сентября станут почетными гостями пленарной сессии Восточного экономического форума. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они займут места в президиуме пленарного заседания ВЭФ вместе с Путиным, выступят с речами и ответят на вопросы аудитории.
