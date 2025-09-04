https://ria.ru/20250904/putin-2039531696.html

Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке

Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025

Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке

Президент России Владимир Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке, он проведет совещание на тему развития топливно-энергетического сектора в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T03:05:00+03:00

2025-09-04T03:05:00+03:00

2025-09-04T05:13:00+03:00

экономика

россия

китай

лаос

владимир путин

тхонглун сисулит

олег кожемяко

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg

МОСКВА, 4 сентября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке, он проведет совещание на тему развития топливно-энергетического сектора в Дальневосточном федеральном округе и встретится с премьер-министрами Лаоса и Монголии, а также с замглавы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Глава государства возвратился в Россию после четырехдневной поездки в Китай. В среду самолет Путина прибыл во Владивосток, где сейчас проходит X Восточный экономический форум.Развитие Дальнего ВостокаВ рамках своего визита в Приморский край Путин встретится с губернатором региона Олегом Кожемяко и проведет переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым. В четверг также состоится совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на повестке дня будут вопросы, касающиеся электрогенерации.Путин ранее отмечал, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России на весь XXI век и этот регион демонстрирует значительный экономический рост.Международная повесткаПосле насыщенного визита в КНР Путин продолжит во Владивостоке серию международных встреч. Президент встретится с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном для обсуждения углубления российско-китайских отношений. В ходе переговоров с Си Цзиньпином на этой неделе Путин подчеркивал стратегический характер связей между странами, который находится на небывало высоком уровне.Отдельно президент России обсудит развитие отношений между Россией и Лаосом с премьер-министром этой страны Сонсаем Сипхандоном. В конце июля Москву с официальным визитом посетил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Тогда Путин отмечал взаимный рост торгово-экономических связей и сотрудничества на международной арене.Путин также сосредоточит внимание на отношениях между Россией и Монголией. После недавней встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Гомбожавыном Занданшатаром. Путин ранее отмечал развитие политического диалога и сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в сфере обороны и безопасности, а также важность Монголии как торгового партнера России. Представители всех трех стран 5 сентября станут почетными гостями пленарной сессии Восточного экономического форума. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они займут места в президиуме пленарного заседания ВЭФ вместе с Путиным, выступят с речами и ответят на вопросы аудитории.

https://ria.ru/20250903/putin-2039502205.html

https://ria.ru/20250903/putin-2039487622.html

https://ria.ru/20250829/putin-2038368317.html

https://ria.ru/20250903/vef-2039222387.html

россия

китай

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, олег кожемяко, всекитайское собрание народных представителей, вэф-2025