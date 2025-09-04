https://ria.ru/20250904/putin-2039531696.html
МОСКВА, 4 сентября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке, он проведет совещание на тему развития топливно-энергетического сектора в Дальневосточном федеральном округе и встретится с премьер-министрами Лаоса и Монголии, а также с замглавы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Глава государства возвратился в Россию после четырехдневной поездки в Китай. В среду самолет Путина прибыл во Владивосток, где сейчас проходит X Восточный экономический форум.Развитие Дальнего ВостокаВ рамках своего визита в Приморский край Путин встретится с губернатором региона Олегом Кожемяко и проведет переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым. В четверг также состоится совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на повестке дня будут вопросы, касающиеся электрогенерации.Путин ранее отмечал, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России на весь XXI век и этот регион демонстрирует значительный экономический рост.Международная повесткаПосле насыщенного визита в КНР Путин продолжит во Владивостоке серию международных встреч. Президент встретится с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном для обсуждения углубления российско-китайских отношений. В ходе переговоров с Си Цзиньпином на этой неделе Путин подчеркивал стратегический характер связей между странами, который находится на небывало высоком уровне.Отдельно президент России обсудит развитие отношений между Россией и Лаосом с премьер-министром этой страны Сонсаем Сипхандоном. В конце июля Москву с официальным визитом посетил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Тогда Путин отмечал взаимный рост торгово-экономических связей и сотрудничества на международной арене.Путин также сосредоточит внимание на отношениях между Россией и Монголией. После недавней встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Гомбожавыном Занданшатаром. Путин ранее отмечал развитие политического диалога и сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в сфере обороны и безопасности, а также важность Монголии как торгового партнера России. Представители всех трех стран 5 сентября станут почетными гостями пленарной сессии Восточного экономического форума. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они займут места в президиуме пленарного заседания ВЭФ вместе с Путиным, выступят с речами и ответят на вопросы аудитории.
