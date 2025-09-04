https://ria.ru/20250904/odkb-2039681700.html

В странах ОДКБ разместят сеть центров гуманитарного реагирования

БИШКЕК, 4 сен – РИА Новости. Сеть центров гуманитарного реагирования планируется развернуть в странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили журналистам в пресс-службе МЧС Киргизии. Согласно сообщению, в четверг в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль под председательством министра чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообека Ажикеева проходит 16 заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСЧС ОДКБ). В работе Координационного совета принимают участие заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков, главы МЧС Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. "В повестку дня заседания включены вопросы подготовки к проведению специального учения "Скала-2026" с участием подразделений органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС государств - членов ОДКБ, совместной тренировки по реализации положения о порядке реагирования государств - членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации, а также развертывания в регионах коллективной безопасности сети центров гуманитарного реагирования в рамках ОДКБ", - заявили в пресс-службе. В сообщении уточняется, что в ходе заседания рассматриваются вопросы расширения сотрудничества ОДКБ с международными организациями с целью использования их потенциала при оказании помощи в случае чрезвычайных ситуаций, подводятся итоги деятельности КСЧС ОДКБ за 2025 год, обсуждается план совместных мероприятий на 2026 год. "Ажикеев представил информацию об эффективности реализации решений, принятых на пятнадцатом заседании. В ходе своего выступления глава МЧС Кыргызской Республики подчеркнул, что сегодняшняя встреча является ярким примером сплоченности и готовности совместно отвечать на вызовы времени, обеспечивая безопасность народов наших стран", - подытожили в сообщении. Договор о коллективной безопасности подписан в Ташкенте в 2002 году, тогда же была учреждена Организация договора о коллективной безопасности. В настоящее время в ее составе шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ создан в 2007 году для взаимодействия министерств и ведомств государств-членов организации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

