МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL
19:52 04.09.2025 (обновлено: 00:28 05.09.2025)
МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL
МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL - РИА Новости, 05.09.2025
МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL
Информация СМИ и некоторых блогеров о якобы невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-04T19:52:00+03:00
2025-09-05T00:28:00+03:00
в мире
россия
казахстан
баку
ильхам алиев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991215852_0:92:705:489_1920x0_80_0_0_c36dd59e532810a7f210c3ffe84edc27.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Информация СМИ и некоторых блогеров о якобы невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является вбросом, она не соответствует действительности, говорится в заявлении министерства иностранных дел России, опубликованном в его Telegram-канале. Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные спекуляции циничным вбросом, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории."Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь", — подчеркнули на Смоленской площади.В министерстве добавили, что работа с пострадавшими и родственниками погибших по компенсациям в связи с катастрофой AZAL для целей полного урегулирования продолжается. Азербайджанский перевозчик уже получил страховое возмещение за разбившийся лайнер в размере миллиарда рублей. Также урегулированы вопросы по выплатам в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса. Пострадавшие и родственники погибших получили 358,4 миллиона рублей.Ведомство отметило, что попытки дезинформировать общественность по этому вопросу говорят о деструктивных намерениях тех, кто за ними стоит. "Попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит", — подчеркнули на Смоленской площади.В МИД призвали не верить в спекуляции и вбросы и ориентироваться только на официальную информацию.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
россия
казахстан
баку
в мире, россия, казахстан, баку, ильхам алиев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Казахстан, Баку, Ильхам Алиев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL

МИД РФ опроверг сообщения о невыплатах страховки после падения борта AZAL

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы в Актау
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
На месте авиакатастрофы в Актау. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Информация СМИ и некоторых блогеров о якобы невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является вбросом, она не соответствует действительности, говорится в заявлении министерства иностранных дел России, опубликованном в его Telegram-канале.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные спекуляции циничным вбросом, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории.
"Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь", — подчеркнули на Смоленской площади.
В министерстве добавили, что работа с пострадавшими и родственниками погибших по компенсациям в связи с катастрофой AZAL для целей полного урегулирования продолжается. Азербайджанский перевозчик уже получил страховое возмещение за разбившийся лайнер в размере миллиарда рублей. Также урегулированы вопросы по выплатам в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса. Пострадавшие и родственники погибших получили 358,4 миллиона рублей.
Ведомство отметило, что попытки дезинформировать общественность по этому вопросу говорят о деструктивных намерениях тех, кто за ними стоит.
"Попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит", — подчеркнули на Смоленской площади.
В МИД призвали не верить в спекуляции и вбросы и ориентироваться только на официальную информацию.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
В миреРоссияКазахстанБакуИльхам АлиевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
