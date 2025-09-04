https://ria.ru/20250904/mid-2039770035.html

МИД России опроверг данные о невыплатах страховки после крушения борта AZAL

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Информация СМИ и некоторых блогеров о якобы невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) является вбросом, она не соответствует действительности, говорится в заявлении министерства иностранных дел России, опубликованном в его Telegram-канале. Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные спекуляции циничным вбросом, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории."Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь", — подчеркнули на Смоленской площади.В министерстве добавили, что работа с пострадавшими и родственниками погибших по компенсациям в связи с катастрофой AZAL для целей полного урегулирования продолжается. Азербайджанский перевозчик уже получил страховое возмещение за разбившийся лайнер в размере миллиарда рублей. Также урегулированы вопросы по выплатам в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса. Пострадавшие и родственники погибших получили 358,4 миллиона рублей.Ведомство отметило, что попытки дезинформировать общественность по этому вопросу говорят о деструктивных намерениях тех, кто за ними стоит. "Попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит", — подчеркнули на Смоленской площади.В МИД призвали не верить в спекуляции и вбросы и ориентироваться только на официальную информацию.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

