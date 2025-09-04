Рейтинг@Mail.ru
РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:58 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/hod-2039779966.html
РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского
РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского - РИА Новости, 04.09.2025
РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского
Водный крестный ход от крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры состоится в День памяти святого благоверного князя Александра Невского,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:58:00+03:00
2025-09-04T20:58:00+03:00
религия
санкт-петербург
шлиссельбург
владимир
александр невский
елизавета петровна (императрица)
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15158/97/151589792_0:59:600:397_1920x0_80_0_0_7442bd1bacf9ce9c816f0adff07f5e30.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водный крестный ход от крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры состоится в День памяти святого благоверного князя Александра Невского, сообщил сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. День перенесения мощей Александра Невского отмечают в Русской православной церкви 12 сентября. Это и церковный, и городской (в Санкт-Петербурге) праздник. Он установлен в напоминание, что 12 сентября 1724 года по приказу Петра Великого мощи святого князя были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. "В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, состоится водный крестный ход из крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры", - говорится в сообщении митрополии. По данным Санкт-Петербургской митрополии, водный крестный ход на катамаране от крепости до лавры состоится после богослужения в Благовещенском соборе Шлиссельбурга. Затем участники проследуют на площадь Александра Невского и присоединятся к городским торжествам, уточнила митрополия. "По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия традиционно состоится общегородское шествие: большой крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году", - напомнила Санкт-Петербургская митрополия. Начало крестного хода будет в 11 часов, добавила митрополия. В этом году, продолжила Санкт-Петербургская митрополия, в праздничных торжествах впервые примут участие молодые спортсмены: участники Международных спортивных игр Александра Невского, которые будут проходить в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.
https://ria.ru/20250728/kreschenie-2031824153.html
https://ria.ru/20250831/patriarkh-2038656207.html
санкт-петербург
шлиссельбург
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15158/97/151589792_0:3:600:453_1920x0_80_0_0_de80e66c06d9584823358557e28f0271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, шлиссельбург, владимир, александр невский, елизавета петровна (императрица), санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь
Религия, Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Владимир, Александр Невский, Елизавета Петровна (императрица), Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь
РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского

Крестный ход от крепости Орешек до Александро-Невской лавры пройдет 12 сентября

© РИА Новости / Владимир ВяткинПамятник Александру Невскому
Памятник Александру Невскому - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Памятник Александру Невскому. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водный крестный ход от крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры состоится в День памяти святого благоверного князя Александра Невского, сообщил сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.
День перенесения мощей Александра Невского отмечают в Русской православной церкви 12 сентября. Это и церковный, и городской (в Санкт-Петербурге) праздник. Он установлен в напоминание, что 12 сентября 1724 года по приказу Петра Великого мощи святого князя были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург.
Девушка у картины художника Виктора Васнецова Крещение Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Православный писатель назвал три главных последствия Крещения Руси
28 июля, 05:21
"В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, состоится водный крестный ход из крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры", - говорится в сообщении митрополии.
По данным Санкт-Петербургской митрополии, водный крестный ход на катамаране от крепости до лавры состоится после богослужения в Благовещенском соборе Шлиссельбурга. Затем участники проследуют на площадь Александра Невского и присоединятся к городским торжествам, уточнила митрополия.
"По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия традиционно состоится общегородское шествие: большой крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году", - напомнила Санкт-Петербургская митрополия.
Начало крестного хода будет в 11 часов, добавила митрополия.
В этом году, продолжила Санкт-Петербургская митрополия, в праздничных торжествах впервые примут участие молодые спортсмены: участники Международных спортивных игр Александра Невского, которые будут проходить в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в Москве 7 сентября
31 августа, 14:25
 
РелигияСанкт-ПетербургШлиссельбургВладимирАлександр НевскийЕлизавета Петровна (императрица)Санкт-Петербургская митрополияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала