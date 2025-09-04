РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского
Крестный ход от крепости Орешек до Александро-Невской лавры пройдет 12 сентября
Памятник Александру Невскому. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водный крестный ход от крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры состоится в День памяти святого благоверного князя Александра Невского, сообщил сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.
День перенесения мощей Александра Невского отмечают в Русской православной церкви 12 сентября. Это и церковный, и городской (в Санкт-Петербурге) праздник. Он установлен в напоминание, что 12 сентября 1724 года по приказу Петра Великого мощи святого князя были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург.
"В память о том, что последнюю часть пути в 1724 году ковчег с мощами святого князя Александра Невского проделал по воде, состоится водный крестный ход из крепости Орешек в Шлиссельбурге до Александро-Невской лавры", - говорится в сообщении митрополии.
По данным Санкт-Петербургской митрополии, водный крестный ход на катамаране от крепости до лавры состоится после богослужения в Благовещенском соборе Шлиссельбурга. Затем участники проследуют на площадь Александра Невского и присоединятся к городским торжествам, уточнила митрополия.
"По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия традиционно состоится общегородское шествие: большой крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году", - напомнила Санкт-Петербургская митрополия.
Начало крестного хода будет в 11 часов, добавила митрополия.
В этом году, продолжила Санкт-Петербургская митрополия, в праздничных торжествах впервые примут участие молодые спортсмены: участники Международных спортивных игр Александра Невского, которые будут проходить в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.
