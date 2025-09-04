https://ria.ru/20250904/festival-2039755195.html

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Челябинске

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Челябинске - РИА Новости, 04.09.2025

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Челябинске

Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Челябинске, он проходит в театре драмы имени Наума Орлова и продлится до... РИА Новости, 04.09.2025

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" открылся в Челябинске, он проходит в театре драмы имени Наума Орлова и продлится до субботы, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия фестиваля приняли участия полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам Жоги, фестиваль впервые проходит в Уральском федеральном округе и он очень важен для всех. "Сейчас идет специальная военная операция, и то, что происходит там, личные истории наших ребят, наших воинов, наших героев, которые защищают наших мирных жителей – как раз и узнают из таких фильмов, которые будут показаны на этом фестивале. Съемка с мобильного телефона, в минуты опасности это дорогого стоит, такие кадры западают в душу… И благодаря таким фильмам, фестивалям, наши граждане, наши жители проникаются тем, что там происходит, и все участвуют в приближении нашей победы", - сказал полпред журналистам перед открытием фестиваля. Текслер добавил, что название фестиваля – "Время наших героев" - символично. "Сегодня рубежное время. Когда-то в Великую Отечественную войну все было сделано для победы, так и сегодняшние герои делают все для победы в специальной военной операции", - сказал губернатор журналистам перед открытием. По данным организаторов, на фестивале в зрительской программе – 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры – "Один. Поле. Воин", "Поток", "Позывной Буханка". Также в рамках фестивальной программы зрителям будет представлен фильм, посвященный памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва. Летом 2023 года, 22 июля, через четыре дня после своего дня рождения, Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Создателем этой документальной ленты выступила продюсер РИА Новости Инна Танашева. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. За три года существования "RT.Док: Время наших героев" в Москве прошли четыре масштабных фестиваля. Также фестивали состоялись в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале. Организаторы фестиваля – дирекция документального вещания RT. Авторы и режиссеры RT сняли более 1,5 тысяч фильмов по всему миру и не раз завоевывали престижные международные премии, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

донбасс

россия

челябинская область

челябинск

