Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/desantniki-2039545124.html
Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ
Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ - РИА Новости, 04.09.2025
Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ
Российский контингент на учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" блокировал район размещения формирований условного... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:16:00+03:00
2025-09-04T05:16:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
казахстан
одкб
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский контингент на учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" блокировал район размещения формирований условного противника и не допустил прорыва к ним помощи, сообщили в Минобороны РФ. "Российский контингент от Ивановского гвардейского соединения ВДВ в рамках проведения совместного учения с КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования) ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) "Взаимодействие-2025" во взаимодействии с воинскими формированиями стран-участниц учения отработал совместные действия по блокированию района размещения незаконных вооруженных формирований (НВФ), их дальнейшему уничтожению и освобождению заложников из числа гражданского населения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с получением задачи на блокирование района с целью недопущения прорыва условного противника для оказания помощи НВФ командир роты российского контингента от ивановских десантников, уяснив задачу и оценив обстановку, принял решение на ее выполнение. "При поддержке артиллерии союзников и своей беспилотной авиации, а также в тесном взаимодействии с контингентами соседей российские десантники на бронетехнике выдвинулись в указанный район и, спешившись, заняли рубеж обороны. На одном из участков гвардейцы-десантники штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку", - добавили в Минобороны. В учениях принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.
https://ria.ru/20250831/ucheniya-2038646557.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Белоруссия, Казахстан, ОДКБ, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ

Минобороны: десантники блокировали район размещения НВФ на учениях ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский контингент на учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" блокировал район размещения формирований условного противника и не допустил прорыва к ним помощи, сообщили в Минобороны РФ.
"Российский контингент от Ивановского гвардейского соединения ВДВ в рамках проведения совместного учения с КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования) ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) "Взаимодействие-2025" во взаимодействии с воинскими формированиями стран-участниц учения отработал совместные действия по блокированию района размещения незаконных вооруженных формирований (НВФ), их дальнейшему уничтожению и освобождению заложников из числа гражданского населения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с получением задачи на блокирование района с целью недопущения прорыва условного противника для оказания помощи НВФ командир роты российского контингента от ивановских десантников, уяснив задачу и оценив обстановку, принял решение на ее выполнение.
"При поддержке артиллерии союзников и своей беспилотной авиации, а также в тесном взаимодействии с контингентами соседей российские десантники на бронетехнике выдвинулись в указанный район и, спешившись, заняли рубеж обороны. На одном из участков гвардейцы-десантники штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку", - добавили в Минобороны.
В учениях принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.
Военнослужащие ВС РФ на церемонии открытия учений ОДКБ Взаимодействие-2025, Поиск-2025 и Эшелон-2025 - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более двух тысяч военных
31 августа, 13:00
 
БезопасностьРоссияБелоруссияКазахстанОДКБВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала