Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский контингент на учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" блокировал район размещения формирований условного противника и не допустил прорыва к ним помощи, сообщили в Минобороны РФ.
"Российский контингент от Ивановского гвардейского соединения ВДВ в рамках проведения совместного учения с КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования) ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) "Взаимодействие-2025" во взаимодействии с воинскими формированиями стран-участниц учения отработал совместные действия по блокированию района размещения незаконных вооруженных формирований (НВФ), их дальнейшему уничтожению и освобождению заложников из числа гражданского населения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с получением задачи на блокирование района с целью недопущения прорыва условного противника для оказания помощи НВФ командир роты российского контингента от ивановских десантников, уяснив задачу и оценив обстановку, принял решение на ее выполнение.
"При поддержке артиллерии союзников и своей беспилотной авиации, а также в тесном взаимодействии с контингентами соседей российские десантники на бронетехнике выдвинулись в указанный район и, спешившись, заняли рубеж обороны. На одном из участков гвардейцы-десантники штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку", - добавили в Минобороны.
В учениях принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.
31 августа, 13:00