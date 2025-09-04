https://ria.ru/20250904/desantniki-2039545124.html

Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ

Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ - РИА Новости, 04.09.2025

Российские десантники на учениях ОДКБ блокировали район размещения НВФ

Российский контингент на учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" блокировал район размещения формирований условного... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:16:00+03:00

2025-09-04T05:16:00+03:00

2025-09-04T05:16:00+03:00

безопасность

россия

белоруссия

казахстан

одкб

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский контингент на учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" блокировал район размещения формирований условного противника и не допустил прорыва к ним помощи, сообщили в Минобороны РФ. "Российский контингент от Ивановского гвардейского соединения ВДВ в рамках проведения совместного учения с КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования) ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) "Взаимодействие-2025" во взаимодействии с воинскими формированиями стран-участниц учения отработал совместные действия по блокированию района размещения незаконных вооруженных формирований (НВФ), их дальнейшему уничтожению и освобождению заложников из числа гражданского населения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с получением задачи на блокирование района с целью недопущения прорыва условного противника для оказания помощи НВФ командир роты российского контингента от ивановских десантников, уяснив задачу и оценив обстановку, принял решение на ее выполнение. "При поддержке артиллерии союзников и своей беспилотной авиации, а также в тесном взаимодействии с контингентами соседей российские десантники на бронетехнике выдвинулись в указанный район и, спешившись, заняли рубеж обороны. На одном из участков гвардейцы-десантники штурмом овладели опорным пунктом и произвели его зачистку", - добавили в Минобороны. В учениях принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.

https://ria.ru/20250831/ucheniya-2038646557.html

россия

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белоруссия, казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии