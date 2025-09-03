Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова - РИА Новости, 03.09.2025
17:44 03.09.2025
Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова
2025-09-03T17:44:00+03:00
2025-09-03T17:44:00+03:00
БОЛОНЬЯ, 3 фев - РИА Новости. Заседание апелляционного суда Болоньи об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков" завершилось, суд удалился для принятия решения относительно запроса прокуратуры на дальнейшее рассмотрения дела, заявил журналистам адвокат Никола Канестрини. "Сначала прокуратура запросила выдачу в ФРГ, но после моего выступления теперь просит срок для дальнейшего рассмотрения. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству прокурора об отсрочке, чтобы они могли занять позицию по моим выводам", - сообщил адвокат. Ранее Канестрини заявлял, что Кузнецов, который в момент совершения подрывов якобы служил в ВСУ, не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По словам адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине. На последнем заседании, подтвердившим его арест, украинец заявил, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку в декабре 2023 года.
© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках". Архивное фото
БОЛОНЬЯ, 3 фев - РИА Новости. Заседание апелляционного суда Болоньи об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков" завершилось, суд удалился для принятия решения относительно запроса прокуратуры на дальнейшее рассмотрения дела, заявил журналистам адвокат Никола Канестрини.
"Сначала прокуратура запросила выдачу в ФРГ, но после моего выступления теперь просит срок для дальнейшего рассмотрения. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству прокурора об отсрочке, чтобы они могли занять позицию по моим выводам", - сообщил адвокат.
Ранее Канестрини заявлял, что Кузнецов, который в момент совершения подрывов якобы служил в ВСУ, не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По словам адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства.
Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине. На последнем заседании, подтвердившим его арест, украинец заявил, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку в декабре 2023 года.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
У подозреваемого в подрыве "Северных потоков" были два сообщника, пишут СМИ
14 августа 2024, 17:28
 
