https://ria.ru/20250903/zasedanie-2039465810.html

Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова

Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова - РИА Новости, 03.09.2025

Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова

Заседание апелляционного суда Болоньи об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков" завершилось, суд удалился для принятия... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:44:00+03:00

2025-09-03T17:44:00+03:00

2025-09-03T17:44:00+03:00

в мире

болонья

германия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg

БОЛОНЬЯ, 3 фев - РИА Новости. Заседание апелляционного суда Болоньи об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков" завершилось, суд удалился для принятия решения относительно запроса прокуратуры на дальнейшее рассмотрения дела, заявил журналистам адвокат Никола Канестрини. "Сначала прокуратура запросила выдачу в ФРГ, но после моего выступления теперь просит срок для дальнейшего рассмотрения. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству прокурора об отсрочке, чтобы они могли занять позицию по моим выводам", - сообщил адвокат. Ранее Канестрини заявлял, что Кузнецов, который в момент совершения подрывов якобы служил в ВСУ, не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По словам адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине. На последнем заседании, подтвердившим его арест, украинец заявил, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку в декабре 2023 года.

https://ria.ru/20240814/soobschniki-1966233332.html

болонья

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болонья, германия, украина, вооруженные силы украины