https://ria.ru/20250903/zasedanie-2039465810.html
Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова
Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова - РИА Новости, 03.09.2025
Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова
Заседание апелляционного суда Болоньи об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков" завершилось, суд удалился для принятия... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:44:00+03:00
2025-09-03T17:44:00+03:00
2025-09-03T17:44:00+03:00
в мире
болонья
германия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg
БОЛОНЬЯ, 3 фев - РИА Новости. Заседание апелляционного суда Болоньи об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков" завершилось, суд удалился для принятия решения относительно запроса прокуратуры на дальнейшее рассмотрения дела, заявил журналистам адвокат Никола Канестрини. "Сначала прокуратура запросила выдачу в ФРГ, но после моего выступления теперь просит срок для дальнейшего рассмотрения. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству прокурора об отсрочке, чтобы они могли занять позицию по моим выводам", - сообщил адвокат. Ранее Канестрини заявлял, что Кузнецов, который в момент совершения подрывов якобы служил в ВСУ, не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По словам адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине. На последнем заседании, подтвердившим его арест, украинец заявил, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20240814/soobschniki-1966233332.html
болонья
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_169:0:1129:720_1920x0_80_0_0_d1f816addbc7ce0a36bb1c2fe751eeee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болонья, германия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Болонья, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
Прокуратура запросила время на анализ позиции защиты Кузнецова
Прокуратура Болоньи запросила время на рассмотрение позиции защиты Кузнецова