Защита украинца Кузнецова потребовала освободить его

БОЛОНЬЯ, 3 сен – РИА Новости. Защита украинца Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, настаивает на его освобождении из-за принципа неподсудности, согласно которому он как бывший офицер не может подвергаться преследованию за военную операцию, заявил журналистам его итальянский адвокат Никола Канестрини."Мы обсуждаем, может ли военный человек быть ответственным за то, что он сделал или не сделал по приказу начальства. Как мы узнали из прессы, это была военная операция против законной цели, и по Женевской конвенции иметь целью промышленный объект - полностью законно. И это не военное преступление, потому что это было бы исключением из принципа ответственности военного, находящегося под приказом", - сказал Канестрини.По его словам, Кузнецов продолжает настаивать на своей невиновности и утверждать, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине. На последнем заседании, подтвердившим его арест, украинец заявил, что занимал командную должность в ВСУ и вышел в отставку в декабре 2023 года."Ни одно правительство не может подвергать кого-либо процессу из-за того, что он якобы проводил военную операцию по чьему-то приказу", - сказал адвокат.Апелляционный суд Болоньи в среду рассматривает вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

