В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР
В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ
2025-09-03T10:09:00+03:00
2025-09-03T10:09:00+03:00
2025-09-03T10:09:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР
