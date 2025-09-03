Рейтинг@Mail.ru
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
10:09 03.09.2025
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР
в мире
россия
китай
кндр (северная корея)
юрий ушаков
дональд трамп
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.
в мире, россия, китай, кндр (северная корея), юрий ушаков, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, КНДР (Северная Корея), Юрий Ушаков, Дональд Трамп
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.
Ушаков высказался о роли США в международных раскладах
