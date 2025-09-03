https://ria.ru/20250903/zagovor-2039295461.html

В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР

В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР - РИА Новости, 03.09.2025

В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР

В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 03.09.2025

в мире

россия

китай

кндр (северная корея)

юрий ушаков

дональд трамп

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В Кремле надеются, что сообщение президента США Трампа в соцсетях о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР было написано с иронией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Я думаю, не без иронии (Трамп - ред.) сказал, что якобы эти трое (лидеры России, Китая, КНДР - ред.) готовят заговор против Соединенных Штатов", - сказал Ушаков.

россия

китай

кндр (северная корея)

2025

в мире, россия, китай, кндр (северная корея), юрий ушаков, дональд трамп