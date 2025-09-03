https://ria.ru/20250903/vsu-2039463542.html

Путин рассказал, как ВСУ пытаются удерживать рубежи

ВСУ удерживает рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ удерживает рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. "С Сумского направления противник перебросил 95-ю бригаду на другой участок. Что? Там разве им легче на Сумском направлении? Нет, просто заменил менее боеспособное подразделение, а 95-ю бросил туда, где он считает важнее. И так по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября находится с визитом в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

