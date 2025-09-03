https://ria.ru/20250903/vs-2039269685.html

ВС России уничтожили группу диверсантов в ДНР, сообщил Марочко

ВС России уничтожили группу диверсантов в ДНР, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ уничтожили диверсионную группу в районе Серебрянки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши бойцы вечером вторника, проводя аэроразведку, обнаружили диверсионную группу противника численностью в восемь человек, которая пыталась пройти сквозь нашу оборонительную линию западнее Серебрянки в ДНР", - рассказал агентству эксперт, сославшись на собственные источники. По его словам, ВС РФ оперативно нанесли удар по диверсантам с помощью АГС (автоматический гранатомет станковый) и 82-миллиметровых минометов. "В результате трое боевиков уничтожены, остальные, сбросив часть экипировки с боеприпасами, скрылись в западном направлении. Следует отметить, что подобные случаи проникновения на нашу территорию в данном районе отмечаются ежедневно на протяжении почти двух последних недель", - сообщил Марочко. Как сообщал эксперт РИА Новости 20 августа, российские войска взяли под контроль 60% населенного пункта Серебрянка в ДНР. С того времени, по его словам, ВСУ регулярно атакуют у Серебрянки, пытаясь вернуть контроль на Кременскими лесами в соседней Луганской Народной Республике. Минобороны РФ 27 августа сообщало, что подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов, в том числе Серебрянки в ДНР.

