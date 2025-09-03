Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу диверсантов в ДНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 03.09.2025
ВС России уничтожили группу диверсантов в ДНР, сообщил Марочко
ВС РФ уничтожили диверсионную группу в районе Серебрянки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.09.2025
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ уничтожили диверсионную группу в районе Серебрянки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши бойцы вечером вторника, проводя аэроразведку, обнаружили диверсионную группу противника численностью в восемь человек, которая пыталась пройти сквозь нашу оборонительную линию западнее Серебрянки в ДНР", - рассказал агентству эксперт, сославшись на собственные источники. По его словам, ВС РФ оперативно нанесли удар по диверсантам с помощью АГС (автоматический гранатомет станковый) и 82-миллиметровых минометов. "В результате трое боевиков уничтожены, остальные, сбросив часть экипировки с боеприпасами, скрылись в западном направлении. Следует отметить, что подобные случаи проникновения на нашу территорию в данном районе отмечаются ежедневно на протяжении почти двух последних недель", - сообщил Марочко. Как сообщал эксперт РИА Новости 20 августа, российские войска взяли под контроль 60% населенного пункта Серебрянка в ДНР. С того времени, по его словам, ВСУ регулярно атакуют у Серебрянки, пытаясь вернуть контроль на Кременскими лесами в соседней Луганской Народной Республике. Минобороны РФ 27 августа сообщало, что подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов, в том числе Серебрянки в ДНР.
Марочко сообщил об уничтожении группы диверсантов ВСУ в районе Серебрянки в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
