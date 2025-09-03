ВС России уничтожили группу диверсантов в ДНР, сообщил Марочко
Марочко сообщил об уничтожении группы диверсантов ВСУ в районе Серебрянки в ДНР
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 сен – РИА Новости. ВС РФ уничтожили диверсионную группу в районе Серебрянки в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши бойцы вечером вторника, проводя аэроразведку, обнаружили диверсионную группу противника численностью в восемь человек, которая пыталась пройти сквозь нашу оборонительную линию западнее Серебрянки в ДНР", - рассказал агентству эксперт, сославшись на собственные источники.
По его словам, ВС РФ оперативно нанесли удар по диверсантам с помощью АГС (автоматический гранатомет станковый) и 82-миллиметровых минометов.
"В результате трое боевиков уничтожены, остальные, сбросив часть экипировки с боеприпасами, скрылись в западном направлении. Следует отметить, что подобные случаи проникновения на нашу территорию в данном районе отмечаются ежедневно на протяжении почти двух последних недель", - сообщил Марочко.
Как сообщал эксперт РИА Новости 20 августа, российские войска взяли под контроль 60% населенного пункта Серебрянка в ДНР. С того времени, по его словам, ВСУ регулярно атакуют у Серебрянки, пытаясь вернуть контроль на Кременскими лесами в соседней Луганской Народной Республике.
Минобороны РФ 27 августа сообщало, что подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов, в том числе Серебрянки в ДНР.
