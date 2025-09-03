Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине
Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине в честь 80-летия Победы
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабный парад прошел в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.
На параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Причины, по которым в параде не участвовали иностранные военные, китайской стороной не указывались.
При этом параде 2015 года, когда отмечалось 70-летие победы во Второй мировой войне, участвовали около одной тысячи иностранных военнослужащих из 17 стран. Пешую часть парада тогда завершила рота почетного караула Преображенского полка.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.