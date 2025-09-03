Рейтинг@Mail.ru
Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/voennye-2039266472.html
Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине
Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине
Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:33:00+03:00
2025-09-03T07:33:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
си цзиньпин
владимир путин
ким чен ын
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039253159_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_92101a69737b53ee479d164f7f6bc856.png
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Масштабный парад прошел в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны. На параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Причины, по которым в параде не участвовали иностранные военные, китайской стороной не указывались. При этом параде 2015 года, когда отмечалось 70-летие победы во Второй мировой войне, участвовали около одной тысячи иностранных военнослужащих из 17 стран. Пешую часть парада тогда завершила рота почетного караула Преображенского полка. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/kitaj-2039261932.html
https://ria.ru/20250903/pekin-2039257485.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039253159_115:0:903:591_1920x0_80_0_0_f9811a49c5b6db4782c0df3c83a1d2d6.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, россия, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Китай, Пекин, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Военный парад в Пекине в 2025 году
Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине

Иностранные военные не участвовали в параде в Пекине в честь 80-летия Победы

Военный парад в Пекине
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Военный парад в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Иностранные военнослужащие не принимали участия в военном параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабный парад прошел в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине с участием тысяч китайских военнослужащих, более 100 самолетов и сотен единиц наземной техники вооруженных сил страны. Власти Китая ранее указывали, что вся техника, которая демонстрируется на параде этого года, произведена в КНР и уже стоит на вооружении страны.
Колонна гиперзвуковых ракет YingJi-21 (YJ-21) на параде в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Китай на военном параде показал гиперзвуковые ракеты
Вчера, 06:54
На параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина присутствовали лидеры 26 иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Причины, по которым в параде не участвовали иностранные военные, китайской стороной не указывались.
При этом параде 2015 года, когда отмечалось 70-летие победы во Второй мировой войне, участвовали около одной тысячи иностранных военнослужащих из 17 стран. Пешую часть парада тогда завершила рота почетного караула Преображенского полка.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада
Вчера, 06:04
 
В миреКитайПекинРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинКим Чен ЫнВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала