Рейтинг@Mail.ru
Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vef-2039222387.html
Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке
Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2025
Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке
Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который проводится уже в десятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке в среду, 3 сентября. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T00:16:00+03:00
2025-09-03T00:16:00+03:00
владивосток
россия
китай
владимир путин
олег кожемяко
денис мацуев
дальневосточный федеральный университет
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/32/1558193202_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9c2ab414d49fd0f65078c97cbcde6bea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который проводится уже в десятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке в среду, 3 сентября. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в 2025 году станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025, самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. В 2024 году на форум приехали 7,1 тысячи человек из 75 стран, в том числе представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств, в числе которых Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония. Минвостокразвития ожидает, что на юбилейном форуме подпишут больше соглашений, чем на предыдущем, когда было заключено 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллионов рублей, в том числе подписано 27 контрактов с иностранными организациями. Стартовый деньВ стартовый день ВЭФ, 3 сентября, проведут III Международный форум "День Сокола", во время которого ведущие мировые эксперты природоохранной сферы поделятся успешными практиками сохранения редких видов птиц, поделятся практиками в области развития экотуризма и возрождения древних традиций соколиной охоты. На выставке "Улица Дальнего Востока" откроют интерактивную экспозицию Минприроды России "Дом сокола", где можно будет увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников. И там же заработает зона "Арабская деревня" – стилизованная выставка традиционных бедуинских шатров с предметами быта и интерьера народов Ближнего Востока. В среду пройдет и Международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". Участники пленарной сессии конференции представят доклады о дипломатических и политических разногласиях СССР, США и Японии, сотрудничестве Китая и СССР в борьбе с фашизмом, роли Монголии в достижении Победы, а также о судебных процессах над нацистскими преступниками. Кроме того, в этот день состоится Форум креативных индустрий. Планируется, что в ходе мероприятия будет продолжена начатая на Петербургском международном экономическом форуме работа над предложениями, которые войдут в готовящуюся по поручению президента России Владимира Путина стратегию развития креативных индустрий. По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7-9 сентября откроется для всех желающих. Основная программа Свыше 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ–2025. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей", "Артерии роста: как логистика меняет экономику" и "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка" В программу войдут бизнес-диалоги России с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. В завершающий день ВЭФ проведут молодежный форум "День будущего". В нем примут участие молодые люди в возрасте 18-35 лет: предприниматели, ученые, специалисты, представители общественных организаций, органов власти и студенты ведущих российских вузов. В программу "Дня будущего" включено более 15 сессий, посвященных в том числе вопросам самореализации в различных сферах с учетом технологических инноваций, перспективам молодежного предпринимательства, региональному и международному развитию. Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ вновь станет пленарное заседание. Пленарное заседание Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Пленарное заседание назначено на 13.00 (6.00 мск) 5 сентября. Деловая программа главы российского государства на ВЭФ рассчитана на 4-5 сентября. Планируется, что Путин посетит филиал Национального центра "Россия", где ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, президент проведёт совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Запланирована и отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Спортивная программа Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры, в которые вошли соревнования по более чем десяти видам спорта, в том числе в программу впервые включен турнир по адаптивным видам спорта - всероссийские соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени". За победу будут бороться шесть лучших команд Кубка защитников Отечества, который состоялся в Ханты-Мансийске. В составах команд на лед выйдут ветераны специальной военной операции. Утро 4 сентября начнется с традиционного забега "Борись и побеждай". Участники форума и жители Владивостока пробегут пять километров в парке Приморского океанариума. Участники ВЭФ также смогут сыграть в турнирах по шахматам, настольному теннису и большому теннису. Кроме того, во Владивостоке спортсмены из более чем десяти стран, в том числе Китая, Кубы, Ирана и Монголии, выступят на Международной Владивостокской регате, Тихоокеанском кубке по керлингу и Кубке Победы по мас-рестлингу. Также в рамках форума состоится детский турнир "Кубок Надежды", получивший название в честь титулованной теннисистки Надежды Петровой. Бывшая третья ракетка мира не первый год поддерживает юных талантливых теннисистов с Дальнего Востока и вновь встретится с ними на ВЭФ. Организаторы обещают, что одним из самых ярких спортивных событий форума станет IV Парад парусов. Жители и гости Владивостока увидят гонки на яхтах класса "Плату-25", а также показательные заплывы больших парусников в акватории Амурского залива. Культурная программа Программа фестиваля "Владивостокские сезоны" в рамках ВЭФ-2025 включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, специально организованные для жителей и гостей Владивостока и участников форума. Выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра ожидает гостей и участников форума на Приморской сцене Мариинского театра 4 сентября. На следующий день, 5 сентября, пройдет открытый модный показ дальневосточных дизайнеров из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатки. Кроме того, запланированы кинопоказы и концерт в рамках проекта "Душа России". С 31 августа на Спортивной набережной работает кинотеатр под открытым небом, где показывают фильмы о Великой Отечественной войне от Фонда кино и короткометражные работы кинематографистов Дальнего Востока. В Приморской государственной картинной галерее будет открыта экспозиция "Сей орден никогда не снимать" из собрания Государственного Эрмитажа, которая познакомит посетителей с историей главной военной награды страны — ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, и выставка графики и живописи "Ради жизни", посвященная 80-летию Великой Победы. Основным событием фестиваля культуры станет гала-концерт "Тихоокеанский бит" для жителей и гостей города с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока, который пройдет 6 сентября на Спортивной набережной Владивостока. Погода и безопасность Погода во Владивостоке в дни юбилейного ВЭФ ожидается по-летнему теплой. При этом синоптики не прогнозируют и осадков. Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ для доступа на площадку мероприятия необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250902/vef-2039219312.html
https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039119793.html
https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html
https://ria.ru/20250829/putin-2038375419.html
https://ria.ru/20250820/kitaj-2036454986.html
https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039102760.html
https://ria.ru/20250901/vef-2038743334.html
владивосток
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/32/1558193202_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_57f8cdb32968eeef236a9a301e4a1422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, китай, владимир путин, олег кожемяко, денис мацуев, дальневосточный федеральный университет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всекитайское собрание народных представителей, восточный экономический форум (вэф), общество, вэф — 2025
Владивосток, Россия, Китай, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Денис Мацуев, Дальневосточный федеральный университет, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Всекитайское собрание народных представителей, Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество, ВЭФ — 2025
Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке

Юбилейный ВЭФ-2025 стартует на острове Русском во Владивостоке 3 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который проводится уже в десятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке в среду, 3 сентября.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в 2025 году станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВЭФ показывает различие подходов к мироустройству, считает эксперт
Вчера, 23:20
Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025, самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. В 2024 году на форум приехали 7,1 тысячи человек из 75 стран, в том числе представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств, в числе которых Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония.
Минвостокразвития ожидает, что на юбилейном форуме подпишут больше соглашений, чем на предыдущем, когда было заключено 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллионов рублей, в том числе подписано 27 контрактов с иностранными организациями.
Баннер Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Конференция об итогах Второй мировой войны пройдет на ВЭФ
Вчера, 15:06

Стартовый день

В стартовый день ВЭФ, 3 сентября, проведут III Международный форум "День Сокола", во время которого ведущие мировые эксперты природоохранной сферы поделятся успешными практиками сохранения редких видов птиц, поделятся практиками в области развития экотуризма и возрождения древних традиций соколиной охоты. На выставке "Улица Дальнего Востока" откроют интерактивную экспозицию Минприроды России "Дом сокола", где можно будет увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников. И там же заработает зона "Арабская деревня" – стилизованная выставка традиционных бедуинских шатров с предметами быта и интерьера народов Ближнего Востока.
В среду пройдет и Международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". Участники пленарной сессии конференции представят доклады о дипломатических и политических разногласиях СССР, США и Японии, сотрудничестве Китая и СССР в борьбе с фашизмом, роли Монголии в достижении Победы, а также о судебных процессах над нацистскими преступниками.
Кроме того, в этот день состоится Форум креативных индустрий. Планируется, что в ходе мероприятия будет продолжена начатая на Петербургском международном экономическом форуме работа над предложениями, которые войдут в готовящуюся по поручению президента России Владимира Путина стратегию развития креативных индустрий.
По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7-9 сентября откроется для всех желающих.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

Прохожие на набережной во Владивостоке

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

Надпись Курилы на набережной во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Информационные баннеры Восточного экономического форума на Океанском проспекте во Владивостоке

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

Арт-объекты на набережной во Владивостоке

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8

Основная программа

Свыше 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ–2025. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей", "Артерии роста: как логистика меняет экономику" и "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка"
В программу войдут бизнес-диалоги России с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.
В завершающий день ВЭФ проведут молодежный форум "День будущего". В нем примут участие молодые люди в возрасте 18-35 лет: предприниматели, ученые, специалисты, представители общественных организаций, органов власти и студенты ведущих российских вузов. В программу "Дня будущего" включено более 15 сессий, посвященных в том числе вопросам самореализации в различных сферах с учетом технологических инноваций, перспективам молодежного предпринимательства, региональному и международному развитию.
Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ вновь станет пленарное заседание.
Символика ВЭФ в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ
30 августа, 10:15

Пленарное заседание

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Пленарное заседание назначено на 13.00 (6.00 мск) 5 сентября.
Деловая программа главы российского государства на ВЭФ рассчитана на 4-5 сентября. Планируется, что Путин посетит филиал Национального центра "Россия", где ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, президент проведёт совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Запланирована и отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Символика Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков рассказал, кто станет почетным гостем на ВЭФ
29 августа, 17:21

Спортивная программа

Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры, в которые вошли соревнования по более чем десяти видам спорта, в том числе в программу впервые включен турнир по адаптивным видам спорта - всероссийские соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени". За победу будут бороться шесть лучших команд Кубка защитников Отечества, который состоялся в Ханты-Мансийске. В составах команд на лед выйдут ветераны специальной военной операции.
Утро 4 сентября начнется с традиционного забега "Борись и побеждай". Участники форума и жители Владивостока пробегут пять километров в парке Приморского океанариума. Участники ВЭФ также смогут сыграть в турнирах по шахматам, настольному теннису и большому теннису.
Кроме того, во Владивостоке спортсмены из более чем десяти стран, в том числе Китая, Кубы, Ирана и Монголии, выступят на Международной Владивостокской регате, Тихоокеанском кубке по керлингу и Кубке Победы по мас-рестлингу. Также в рамках форума состоится детский турнир "Кубок Надежды", получивший название в честь титулованной теннисистки Надежды Петровой. Бывшая третья ракетка мира не первый год поддерживает юных талантливых теннисистов с Дальнего Востока и вновь встретится с ними на ВЭФ.
Организаторы обещают, что одним из самых ярких спортивных событий форума станет IV Парад парусов. Жители и гости Владивостока увидят гонки на яхтах класса "Плату-25", а также показательные заплывы больших парусников в акватории Амурского залива.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В МИД Китая назвали ВЭФ важной площадкой по обмену опытом
20 августа, 10:39

Культурная программа

Программа фестиваля "Владивостокские сезоны" в рамках ВЭФ-2025 включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, специально организованные для жителей и гостей Владивостока и участников форума. Выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра ожидает гостей и участников форума на Приморской сцене Мариинского театра 4 сентября.
На следующий день, 5 сентября, пройдет открытый модный показ дальневосточных дизайнеров из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатки. Кроме того, запланированы кинопоказы и концерт в рамках проекта "Душа России". С 31 августа на Спортивной набережной работает кинотеатр под открытым небом, где показывают фильмы о Великой Отечественной войне от Фонда кино и короткометражные работы кинематографистов Дальнего Востока.
В Приморской государственной картинной галерее будет открыта экспозиция "Сей орден никогда не снимать" из собрания Государственного Эрмитажа, которая познакомит посетителей с историей главной военной награды страны — ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, и выставка графики и живописи "Ради жизни", посвященная 80-летию Великой Победы.
Основным событием фестиваля культуры станет гала-концерт "Тихоокеанский бит" для жителей и гостей города с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока, который пройдет 6 сентября на Спортивной набережной Владивостока.
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
Вчера, 14:30

Погода и безопасность

Погода во Владивостоке в дни юбилейного ВЭФ ожидается по-летнему теплой. При этом синоптики не прогнозируют и осадков.
Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ для доступа на площадку мероприятия необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Эмблема Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ
1 сентября, 04:48
 
ВладивостокРоссияКитайВладимир ПутинОлег КожемякоДенис МацуевДальневосточный федеральный университетМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Всекитайское собрание народных представителейВосточный экономический форум (ВЭФ)ОбществоВЭФ — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала