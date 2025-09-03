https://ria.ru/20250903/vef-2039222387.html

Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке

Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2025

Юбилейный ВЭФ-2025 начинается во Владивостоке

Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который проводится уже в десятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке в среду, 3 сентября. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T00:16:00+03:00

2025-09-03T00:16:00+03:00

2025-09-03T00:16:00+03:00

владивосток

россия

китай

владимир путин

олег кожемяко

денис мацуев

дальневосточный федеральный университет

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/32/1558193202_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9c2ab414d49fd0f65078c97cbcde6bea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который проводится уже в десятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке в среду, 3 сентября. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в 2025 году станет "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2025, самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. В 2024 году на форум приехали 7,1 тысячи человек из 75 стран, в том числе представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств, в числе которых Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария, Япония. Минвостокразвития ожидает, что на юбилейном форуме подпишут больше соглашений, чем на предыдущем, когда было заключено 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллионов рублей, в том числе подписано 27 контрактов с иностранными организациями. Стартовый деньВ стартовый день ВЭФ, 3 сентября, проведут III Международный форум "День Сокола", во время которого ведущие мировые эксперты природоохранной сферы поделятся успешными практиками сохранения редких видов птиц, поделятся практиками в области развития экотуризма и возрождения древних традиций соколиной охоты. На выставке "Улица Дальнего Востока" откроют интерактивную экспозицию Минприроды России "Дом сокола", где можно будет увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников. И там же заработает зона "Арабская деревня" – стилизованная выставка традиционных бедуинских шатров с предметами быта и интерьера народов Ближнего Востока. В среду пройдет и Международная научно-практическая конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". Участники пленарной сессии конференции представят доклады о дипломатических и политических разногласиях СССР, США и Японии, сотрудничестве Китая и СССР в борьбе с фашизмом, роли Монголии в достижении Победы, а также о судебных процессах над нацистскими преступниками. Кроме того, в этот день состоится Форум креативных индустрий. Планируется, что в ходе мероприятия будет продолжена начатая на Петербургском международном экономическом форуме работа над предложениями, которые войдут в готовящуюся по поручению президента России Владимира Путина стратегию развития креативных индустрий. По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7-9 сентября откроется для всех желающих. Основная программа Свыше 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ–2025. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей", "Артерии роста: как логистика меняет экономику" и "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка" В программу войдут бизнес-диалоги России с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. В завершающий день ВЭФ проведут молодежный форум "День будущего". В нем примут участие молодые люди в возрасте 18-35 лет: предприниматели, ученые, специалисты, представители общественных организаций, органов власти и студенты ведущих российских вузов. В программу "Дня будущего" включено более 15 сессий, посвященных в том числе вопросам самореализации в различных сферах с учетом технологических инноваций, перспективам молодежного предпринимательства, региональному и международному развитию. Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ вновь станет пленарное заседание. Пленарное заседание Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Пленарное заседание назначено на 13.00 (6.00 мск) 5 сентября. Деловая программа главы российского государства на ВЭФ рассчитана на 4-5 сентября. Планируется, что Путин посетит филиал Национального центра "Россия", где ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, президент проведёт совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Запланирована и отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Спортивная программа Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры, в которые вошли соревнования по более чем десяти видам спорта, в том числе в программу впервые включен турнир по адаптивным видам спорта - всероссийские соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени". За победу будут бороться шесть лучших команд Кубка защитников Отечества, который состоялся в Ханты-Мансийске. В составах команд на лед выйдут ветераны специальной военной операции. Утро 4 сентября начнется с традиционного забега "Борись и побеждай". Участники форума и жители Владивостока пробегут пять километров в парке Приморского океанариума. Участники ВЭФ также смогут сыграть в турнирах по шахматам, настольному теннису и большому теннису. Кроме того, во Владивостоке спортсмены из более чем десяти стран, в том числе Китая, Кубы, Ирана и Монголии, выступят на Международной Владивостокской регате, Тихоокеанском кубке по керлингу и Кубке Победы по мас-рестлингу. Также в рамках форума состоится детский турнир "Кубок Надежды", получивший название в честь титулованной теннисистки Надежды Петровой. Бывшая третья ракетка мира не первый год поддерживает юных талантливых теннисистов с Дальнего Востока и вновь встретится с ними на ВЭФ. Организаторы обещают, что одним из самых ярких спортивных событий форума станет IV Парад парусов. Жители и гости Владивостока увидят гонки на яхтах класса "Плату-25", а также показательные заплывы больших парусников в акватории Амурского залива. Культурная программа Программа фестиваля "Владивостокские сезоны" в рамках ВЭФ-2025 включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, специально организованные для жителей и гостей Владивостока и участников форума. Выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра ожидает гостей и участников форума на Приморской сцене Мариинского театра 4 сентября. На следующий день, 5 сентября, пройдет открытый модный показ дальневосточных дизайнеров из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатки. Кроме того, запланированы кинопоказы и концерт в рамках проекта "Душа России". С 31 августа на Спортивной набережной работает кинотеатр под открытым небом, где показывают фильмы о Великой Отечественной войне от Фонда кино и короткометражные работы кинематографистов Дальнего Востока. В Приморской государственной картинной галерее будет открыта экспозиция "Сей орден никогда не снимать" из собрания Государственного Эрмитажа, которая познакомит посетителей с историей главной военной награды страны — ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, и выставка графики и живописи "Ради жизни", посвященная 80-летию Великой Победы. Основным событием фестиваля культуры станет гала-концерт "Тихоокеанский бит" для жителей и гостей города с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока, который пройдет 6 сентября на Спортивной набережной Владивостока. Погода и безопасность Погода во Владивостоке в дни юбилейного ВЭФ ожидается по-летнему теплой. При этом синоптики не прогнозируют и осадков. Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ для доступа на площадку мероприятия необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250902/vef-2039219312.html

https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039119793.html

https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html

https://ria.ru/20250829/putin-2038375419.html

https://ria.ru/20250820/kitaj-2036454986.html

https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039102760.html

https://ria.ru/20250901/vef-2038743334.html

владивосток

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, россия, китай, владимир путин, олег кожемяко, денис мацуев, дальневосточный федеральный университет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всекитайское собрание народных представителей, восточный экономический форум (вэф), общество, вэф — 2025