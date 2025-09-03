https://ria.ru/20250903/ushakov-2039291886.html

Ушаков высказался о роли США в международных раскладах

Ушаков высказался о роли США в международных раскладах - РИА Новости, 03.09.2025

Ушаков высказался о роли США в международных раскладах

Все понимают, какую роль играют США и сам президент США Дональд Трамп в нынешних международных раскладах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все понимают, какую роль играют США и сам президент США Дональд Трамп в нынешних международных раскладах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я вам могу сказать, что все понимают какую роль играют Соединенные Штаты (Америки - ред.), нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа в соцсетях о якобы "заговоре", который плетут в КНР.

