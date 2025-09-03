Рейтинг@Mail.ru
Ушаков высказался о роли США в международных раскладах - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ushakov-2039291886.html
Ушаков высказался о роли США в международных раскладах
Ушаков высказался о роли США в международных раскладах - РИА Новости, 03.09.2025
Ушаков высказался о роли США в международных раскладах
Все понимают, какую роль играют США и сам президент США Дональд Трамп в нынешних международных раскладах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:04:00+03:00
2025-09-03T10:04:00+03:00
в мире
сша
россия
америка
дональд трамп
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все понимают, какую роль играют США и сам президент США Дональд Трамп в нынешних международных раскладах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я вам могу сказать, что все понимают какую роль играют Соединенные Штаты (Америки - ред.), нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа в соцсетях о якобы "заговоре", который плетут в КНР.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039246012.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков высказался о роли США в международных раскладах

Ушаков: все понимают роль США и Трампа в современных международных раскладах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все понимают, какую роль играют США и сам президент США Дональд Трамп в нынешних международных раскладах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я вам могу сказать, что все понимают какую роль играют Соединенные Штаты (Америки - ред.), нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа в соцсетях о якобы "заговоре", который плетут в КНР.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 2 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора
Вчера, 04:25
 
В миреСШАРоссияАмерикаДональд ТрампЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала