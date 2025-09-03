Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении позитивной - РИА Новости, 03.09.2025
16:43 03.09.2025 (обновлено: 16:50 03.09.2025)
Путин назвал инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении позитивной
Путин назвал инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении позитивной - РИА Новости, 03.09.2025
Путин назвал инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении позитивной
Инициатива о глобальном управлении, предложенная лидером Китая Си Цзиньпином, направлена на позитив между разными странами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
си цзиньпин
владимир путин
китай
россия
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Инициатива о глобальном управлении, предложенная лидером Китая Си Цзиньпином, направлена на позитив между разными странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Я бы особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, она направлена на позитив в работе между странами, которые собрались на саммит в Китае, нашими возможными партнерами, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин отметил, что такое единство собравшихся на саммит - это важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что все цели будут достигнуты.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
си цзиньпин, владимир путин, китай, россия
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Россия
Путин назвал инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении позитивной

Путин: инициатива Си Цзиньпина нацелена на позитивное взаимодействие стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Пекине
Президент РФ Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Инициатива о глобальном управлении, предложенная лидером Китая Си Цзиньпином, направлена на позитив между разными странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я бы особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, она направлена на позитив в работе между странами, которые собрались на саммит в Китае, нашими возможными партнерами, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Путин отметил, что такое единство собравшихся на саммит - это важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что все цели будут достигнуты.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин оценил результаты своего визита в Китай
Си Цзиньпин Владимир Путин Китай Россия
 
 
