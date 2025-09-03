Рейтинг@Mail.ru
Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
19:29 03.09.2025
Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным
Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 03.09.2025
Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. Ранее в среду Путин заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. &quot;Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России... Это Австрия, Святой Престол (Ватикан - ред.), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече&quot;, - написал Сибига на своей странице в соцсети Х.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

В МИД Украины назвали список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
Ранее в среду Путин заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.
«

"Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России... Это Австрия, Святой Престол (Ватикан - ред.), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
Путин: Зеленский — действующий глава администрации Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву
Вчера, 17:03
 
