Киев назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

2025-09-03T19:29:00+03:00

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. Ранее в среду Путин заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. "Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России... Это Австрия, Святой Престол (Ватикан - ред.), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече", - написал Сибига на своей странице в соцсети Х.Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

