Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 03.09.2025
Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Украина пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая свои силы, заявил президент России Владимир Путин. "Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточного сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
2025
Путин: Украина перебрасывает силы из одного наиболее сложного региона в другой

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Украина пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая свои силы, заявил президент России Владимир Путин.
"Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточного сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
