https://ria.ru/20250903/ukraina-2039453630.html

Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин

Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин

Украина пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая свои силы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:19:00+03:00

2025-09-03T17:19:00+03:00

2025-09-03T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

визит путина в китай — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Украина пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая свои силы, заявил президент России Владимир Путин. "Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточного сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20241128/putin-1986206910.html

китай

россия

пекин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, визит путина в китай — 2025, украина