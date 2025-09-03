https://ria.ru/20250903/ukraina-2039453630.html
Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Украина пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая свои силы, заявил президент России Владимир Путин. "Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточного сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
