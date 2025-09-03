“На тот свет”: депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны
Депутат Рады Дубинский: Зеленский вынуждает украинцев бежать из страны
© Фото : Госпогранслужба УкраиныГруппа мужчин, задержанных на Украине при попытке сбежать в Молдавию
Группа мужчин, задержанных на Украине при попытке сбежать в Молдавию. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Действия киевского режима вынуждают украинцев покидать страну, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет —если не на тот свет, то в другую страну”, — сказал парламентарий.
При этом Дубинский подчеркнул, что власти еще и требуют от граждан взятки за возможность выехать из страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины выехавших граждан.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили, лишь на прошлой неделе эта мера перестала распространяться на граждан до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
