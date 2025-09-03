https://ria.ru/20250903/ukraina-2039224746.html

“На тот свет”: депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны

“На тот свет”: депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны - РИА Новости, 03.09.2025

“На тот свет”: депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны

Действия киевского режима вынуждают украинцев покидать страну, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T00:43:00+03:00

2025-09-03T00:43:00+03:00

2025-09-03T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр дубинский

владимир зеленский

элла либанова

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959759985_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_307e756a83d35078d6e50dda2d6e15fc.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Действия киевского режима вынуждают украинцев покидать страну, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.“Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет —если не на тот свет, то в другую страну”, — сказал парламентарий.При этом Дубинский подчеркнул, что власти еще и требуют от граждан взятки за возможность выехать из страны.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины выехавших граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили, лишь на прошлой неделе эта мера перестала распространяться на граждан до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038558245.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, элла либанова, верховная рада украины