"На тот свет": депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:43 03.09.2025 (обновлено: 00:56 03.09.2025)
“На тот свет”: депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Действия киевского режима вынуждают украинцев покидать страну, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.“Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет —если не на тот свет, то в другую страну”, — сказал парламентарий.При этом Дубинский подчеркнул, что власти еще и требуют от граждан взятки за возможность выехать из страны.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины выехавших граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили, лишь на прошлой неделе эта мера перестала распространяться на граждан до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Действия киевского режима вынуждают украинцев покидать страну, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет —если не на тот свет, то в другую страну”, — сказал парламентарий.
При этом Дубинский подчеркнул, что власти еще и требуют от граждан взятки за возможность выехать из страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины выехавших граждан.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили, лишь на прошлой неделе эта мера перестала распространяться на граждан до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
