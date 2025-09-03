https://ria.ru/20250903/turizm-2039238885.html

Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов

Дальний Восток за пять месяцев посетили 2,2 миллиона туристов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Дальний Восток за первые пять месяцев 2025 года посетили 2,2 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. "За январь-май 2025 года ДФО посетило 2,2 миллиона туристов, что выше показателей этого периода 2024 года на 10%. (Приехали) 295 тысяч иностранных туристов, из которых только 76,1 тысячи остановились в гостиницах ДФО, что составляет 3,6% от всего иностранного турпотока страны", - сказал Трутнев журналистам. Он уточнил, что в 2024 году турпоток Дальнего Востока составил 6,5 миллиона человек, что превысило показатели 2023 года на 5%. По его данным, в топ-3 среди регионов ДФО по турпотоку в 2024 году вошли Приморский край, где побывали 2,3 миллиона человека, Хабаровский край, куда приехали 1,3 миллиона туристов, Бурятия с 0,9 миллиона человек. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

