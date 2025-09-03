https://ria.ru/20250903/tszinpin-2039327788.html
Си Цзиньпин назвал победу Китая над Японией поворотным моментом в истории
Си Цзиньпин назвал победу Китая над Японией поворотным моментом в истории - РИА Новости, 03.09.2025
Си Цзиньпин назвал победу Китая над Японией поворотным моментом в истории
Победа Китая над милитаристской Японией ознаменовала окончательную победу в мировой антифашистской войне, став поворотным моментом в глобальном развитии, заявил РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:53:00+03:00
2025-09-03T11:53:00+03:00
2025-09-03T11:53:00+03:00
в мире
китай
япония
россия
си цзиньпин
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039305036_0:76:3217:1886_1920x0_80_0_0_58ca7e2d95bdfb5a7d2020a7e41e4ff5.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Победа Китая над милитаристской Японией ознаменовала окончательную победу в мировой антифашистской войне, став поворотным моментом в глобальном развитии, заявил Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Восемьдесят лет назад китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы разбил японских милитаристских захватчиков, что ознаменовало полную победу в мировой антифашистской войне. Это стало историческим поворотным моментом для китайского народа, который перешел от кризиса к великому возрождению, а также важнейшим переломным моментом мирового развития", - сказал он. По его словам, эта победа была достигнута китайским народом совместно с союзниками по антифашистской коалиции и народами всех стран. "Правительство и народ Китая никогда не забудут иностранные правительства и зарубежных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии", - отметил Си Цзиньпин. На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны. Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/pekin-2039257485.html
https://ria.ru/20250903/rossija-2039276479.html
китай
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039305036_301:0:2917:1962_1920x0_80_0_0_d123f6897bf0b793f0d7c6ab9b6c1ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, россия, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын
В мире, Китай, Япония, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Си Цзиньпин назвал победу Китая над Японией поворотным моментом в истории
Си Цзиньпин: победа Китая над Японией ознаменовала победу в антифашистской войне
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Победа Китая над милитаристской Японией ознаменовала окончательную победу в мировой антифашистской войне, став поворотным моментом в глобальном развитии, заявил Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"Восемьдесят лет назад китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы разбил японских милитаристских захватчиков, что ознаменовало полную победу в мировой антифашистской войне. Это стало историческим поворотным моментом для китайского народа, который перешел от кризиса к великому возрождению, а также важнейшим переломным моментом мирового развития", - сказал он.
По его словам, эта победа была достигнута китайским народом совместно с союзниками по антифашистской коалиции и народами всех стран.
"Правительство и народ Китая
никогда не забудут иностранные правительства и зарубежных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии", - отметил Си Цзиньпин
.
На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина
и лидера КНДР Ким Чен Ына
, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны.
Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине
.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте
в феврале 1945 года, СССР
вступил в войну против Японии
, ровно через три месяца после капитуляции Германии
и окончания войны в Европе
. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.