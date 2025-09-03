Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал победу Китая над Японией поворотным моментом в истории
03.09.2025
11:53 03.09.2025
Си Цзиньпин назвал победу Китая над Японией поворотным моментом в истории
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Победа Китая над милитаристской Японией ознаменовала окончательную победу в мировой антифашистской войне, став поворотным моментом в глобальном развитии, заявил Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Восемьдесят лет назад китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы разбил японских милитаристских захватчиков, что ознаменовало полную победу в мировой антифашистской войне. Это стало историческим поворотным моментом для китайского народа, который перешел от кризиса к великому возрождению, а также важнейшим переломным моментом мирового развития", - сказал он. По его словам, эта победа была достигнута китайским народом совместно с союзниками по антифашистской коалиции и народами всех стран. "Правительство и народ Китая никогда не забудут иностранные правительства и зарубежных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии", - отметил Си Цзиньпин. На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны. Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Победа Китая над милитаристской Японией ознаменовала окончательную победу в мировой антифашистской войне, став поворотным моментом в глобальном развитии, заявил Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"Восемьдесят лет назад китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы разбил японских милитаристских захватчиков, что ознаменовало полную победу в мировой антифашистской войне. Это стало историческим поворотным моментом для китайского народа, который перешел от кризиса к великому возрождению, а также важнейшим переломным моментом мирового развития", - сказал он.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада
Вчера, 06:04
По его словам, эта победа была достигнута китайским народом совместно с союзниками по антифашистской коалиции и народами всех стран.
"Правительство и народ Китая никогда не забудут иностранные правительства и зарубежных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии", - отметил Си Цзиньпин.
На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны.
Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин отметил роль КНДР в борьбе с неонацизмом
Вчера, 08:58
 
