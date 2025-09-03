У Таврического банка отозвали лицензию
ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка из-за полной утраты им капитала
Офис банка "Таврический" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Центробанк решил отозвать лицензию у Таврического банка из-за полной утраты им капитала.
"В сложившихся обстоятельствах у Банка России <…> возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (регистрационный № 2304, город Санкт-Петербург) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)", — говорится в релизе.
Финансист назвала вклады, по которым с 1 ноября удвоится страховка
24 августа, 02:15
Регулятор пояснил, что принял такое решение, поскольку больше не видит перспектив продолжения санации и мер по предотвращению банкротства Таврического банка.
По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в российской банковской системе. В ЦБ напомнили, что она была участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам вернут их деньги полностью, включая проценты, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей.
В банк назначили временную администрацию, выполнять функции которой будет Агентство по страхованию вкладов. Оно планирует начать выплаты клиентам банка не позже 17 сентября. Cтраховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
Таврический банк стал вторым, у кого отозвали лицензию в этом году. В апреле лицензии лишился Промтрансбанк — за нарушение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ.
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов
1 сентября, 00:08