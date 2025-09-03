Рейтинг@Mail.ru
08:58 03.09.2025 (обновлено: 15:41 03.09.2025)
У Таврического банка отозвали лицензию
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Центробанк решил отозвать лицензию у Таврического банка из-за полной утраты им капитала."В сложившихся обстоятельствах у Банка России &lt;…&gt; возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (регистрационный № 2304, город Санкт-Петербург) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)", — говорится в релизе.Регулятор пояснил, что принял такое решение, поскольку больше не видит перспектив продолжения санации и мер по предотвращению банкротства Таврического банка.По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в российской банковской системе. В ЦБ напомнили, что она была участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам вернут их деньги полностью, включая проценты, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей.В банк назначили временную администрацию, выполнять функции которой будет Агентство по страхованию вкладов. Оно планирует начать выплаты клиентам банка не позже 17 сентября. Cтраховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.Таврический банк стал вторым, у кого отозвали лицензию в этом году. В апреле лицензии лишился Промтрансбанк — за нарушение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Центробанк решил отозвать лицензию у Таврического банка из-за полной утраты им капитала.
"В сложившихся обстоятельствах у Банка России <…> возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (регистрационный № 2304, город Санкт-Петербург) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)", — говорится в релизе.
Регулятор пояснил, что принял такое решение, поскольку больше не видит перспектив продолжения санации и мер по предотвращению банкротства Таврического банка.
По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в российской банковской системе. В ЦБ напомнили, что она была участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам вернут их деньги полностью, включая проценты, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей.
В банк назначили временную администрацию, выполнять функции которой будет Агентство по страхованию вкладов. Оно планирует начать выплаты клиентам банка не позже 17 сентября. Cтраховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
Таврический банк стал вторым, у кого отозвали лицензию в этом году. В апреле лицензии лишился Промтрансбанк — за нарушение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ.
