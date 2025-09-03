Трамп возмутился, что Китай недооценил роль США в борьбе с фашизмом

https://ria.ru/20250903/tramp-2039520279.html

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен тем, как роль Соединенных Штатов была отмечена на торжественных мероприятиях в честь победы над фашизмом. "Мы помогли Китаю очень много, когда они говорят о свободе. Я считаю, надеюсь, я ошибаюсь, но мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос. Как заявил Трамп, он смотрел церемонию и счел ее красивой. "Я думаю, церемония была красивой, я впечатлен. Я понимаю, что они это делали в надежде на то, что я смотрю. И я смотрел", - сказал президент США.

