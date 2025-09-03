https://ria.ru/20250903/tramp-2039455095.html

Путин рассказал о добрых отношениях с Трампом

Путин рассказал о добрых отношениях с Трампом - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о добрых отношениях с Трампом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него сложились добрые отношения с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него сложились добрые отношения с президентом США Дональдом Трампом."У меня с ним (с Трампом - ред.) добрые отношения сложились", - сказал Путин журналистам.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

