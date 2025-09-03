https://ria.ru/20250903/tramp-2039246012.html

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы месте смотреть военный парад."Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. <...> Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.При этом во вторник Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

