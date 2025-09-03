Трутнев рассказал о доработке закона о международных ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Закон о международных территориях опережающего развития, который вступит в силу в 2026 году, планируют и дальше дорабатывать, чтобы создать "зону комфорта" для инвесторов, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. "Мы для них (инвесторов МТОР – ред.) хотим создать зону комфорта... Чем отличаются международные ТОР? Например, тем, что мы закрываем информацию о резидентах. Почему? Ну, вдруг стесняются люди, что-то не хотят о себе громко говорить. Ну и пусть не хотят. Нам ведь работа важна, а не что-то другое. Поэтому это подстроечный режим. И мы не остановились, мы можем еще поработать с этим законом. Я считаю, что закон должен в определенной степени быть индивидуальным - он должен подстраиваться под тех, с кем мы работаем. И ничего в этом абсолютно нет страшного. Поэтому мы продолжим работу по совершенствованию законодательства", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что режим МТОР с обычными ТОР роднят преференции, касающиеся, например, предоставления земли и налоговых льгот. "Давайте простую вещь скажем. У них (иностранных партнеров – ред.) другие строительные нормы и правила, у них другие требования к материалам. А почему они не могут в рамках своих строительных норм и правил и своих требований к материалам построить нам предприятие? Я считаю, что могут. Почему нет? Поэтому нам еще есть что отрегулировать в этом законе", - добавил вице-премьер. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
