Историк рассказал, какие японские сообщения перехватывал СССР
СССР в 1943 году перехватил японские сообщения о намерении сохранять нейтралитет
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПленарная сессия Международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" в рамках ВЭФ-2025
Пленарная сессия Международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" в рамках ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Советский Союз с помощью своей службы радиоперехвата в 1943 году узнал, как Япония присмирела в отношении СССР, но при этом следила за развитием отношений между Москвой и Вашингтоном, рассказал историк, директор Института международных отношений и политических наук Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН Василий Христофоров.
Выступая на пленарной сессии международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" в рамках Восточного экономического форума, Христофоров подчеркнул огромный вклад советских спецслужб в победу над японским милитаризмом.
"Важное значение имела радиоконтрразведывательная служба и дешифровка. Перехватывалось много различных сообщений. Одно из них - в 1943 году, когда уже в Японии было окончательно принято решение о том, что вступать в войну против Советского Союза Токио не будет, давались указания послу (в Москве - ред.) поддерживать нормальные отношения между Японией и СССР, придерживаться пакта о нейтралитете, следить за тем, как развиваются отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки... И все споры, которые возникают, урегулировать мирным путем", - сказал Христофоров.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.