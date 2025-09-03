https://ria.ru/20250903/sssr-2039325139.html

Историк рассказал, какие японские сообщения перехватывал СССР

Историк рассказал, какие японские сообщения перехватывал СССР - РИА Новости, 03.09.2025

Историк рассказал, какие японские сообщения перехватывал СССР

Советский Союз с помощью своей службы радиоперехвата в 1943 году узнал, как Япония присмирела в отношении СССР, но при этом следила за развитием отношений между РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Советский Союз с помощью своей службы радиоперехвата в 1943 году узнал, как Япония присмирела в отношении СССР, но при этом следила за развитием отношений между Москвой и Вашингтоном, рассказал историк, директор Института международных отношений и политических наук Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН Василий Христофоров. Выступая на пленарной сессии международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" в рамках Восточного экономического форума, Христофоров подчеркнул огромный вклад советских спецслужб в победу над японским милитаризмом. "Важное значение имела радиоконтрразведывательная служба и дешифровка. Перехватывалось много различных сообщений. Одно из них - в 1943 году, когда уже в Японии было окончательно принято решение о том, что вступать в войну против Советского Союза Токио не будет, давались указания послу (в Москве - ред.) поддерживать нормальные отношения между Японией и СССР, придерживаться пакта о нейтралитете, следить за тем, как развиваются отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки... И все споры, которые возникают, урегулировать мирным путем", - сказал Христофоров. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

