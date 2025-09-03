https://ria.ru/20250903/ssha-2039500073.html

В деле Эпштейна появились новые детали, пишет NYP

В деле Эпштейна появились новые детали, пишет NYP - РИА Новости, 03.09.2025

В деле Эпштейна появились новые детали, пишет NYP

Новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства демонстрирует так называемую пропавшую минуту, РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства демонстрирует так называемую пропавшую минуту, которая способствовала появлению теорий заговора вокруг смерти американского финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает газета New York Post. Ранее комитет по надзору палаты представителей США заявил об обнародовании более 30 тысяч страниц документов и видеозаписей, связанных с делом Эпштейна. В первоначальном пакете документов минюста фигурировала 11-часовая запись, снятая у камеры Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка, в которой отсутствовала минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Конспирологи предположили, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии некоего заговора, связанного со смертью Эпштейна. В то же время генеральный прокурор Пэм Бонди заявляла, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи, поскольку камеры перезагружаются. На недавно опубликованных кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. В течение той самой недостающей минуты, судя по всему, ничего не происходило, пишет газета. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

