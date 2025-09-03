https://ria.ru/20250903/ssha-2039212134.html

Полная катастрофа: Россия уничтожила военные планы США на 100 лет вперед

Полная катастрофа: Россия уничтожила военные планы США на 100 лет вперед - РИА Новости, 03.09.2025

Полная катастрофа: Россия уничтожила военные планы США на 100 лет вперед

Результаты саммита ШОС в Китае будут обсуждаться еще очень долго, и некоторые обозреватели утверждают, что даже если единственным результатом встречи Владимира... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T08:00:00+03:00

2025-09-03T08:00:00+03:00

2025-09-03T10:30:00+03:00

индия

сша

россия

владимир путин

нарендра моди

си цзиньпин

шос

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039300761_0:0:1665:936_1920x0_80_0_0_1bc15b2c7871ddfe54ab8fe5cf14304a.png

Результаты саммита ШОС в Китае будут обсуждаться еще очень долго, и некоторые обозреватели утверждают, что даже если единственным результатом встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином были бы только "безвиз" и официальная договоренность относительно газопровода "Сила Сибири — 2", то мероприятие можно было уверенно считать суперуспешным.Никто не спорит насчет прорывного характера саммита и по многим другим аспектам, но в рамках мероприятия в китайском Тяньцзине произошло нечто, чего никто не ожидал, не планировал и не предполагал.Без залпов морских пехотинцев, литаний священника и завываний безутешной вдовы на саммите ШОС 2025 года тихо скончался "коллективный Запад".Притом что труп безвременно усопшего пока говорит, движется, строит планы, грозит и проклинает — пока незаметные для глаза процессы тления начали свой лихорадочный обратный отсчет, который стартовал сразу после окончания встречи российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Коллективный Запад спинным мозгом почувствовал, что произошло что-то очень плохое и непоправимое, но суть произошедшего до конца понять не смог, что вызвало дикую истерику. Например, австралийские Sky News заявили, что "самым неожиданным гостем на этом сборище был индийский премьер", а британское издание Daily Mail обозвало дружескую встречу Путина и Моди "зловещей глобальной угрозой" и картиной, "леденящей кровь": "присутствие главы самой населенной демократии мира на этом зловещем собрании деспотов и парий достаточно, чтобы заставить дрожать любого гражданина свободного мира".У представителей же американской администрации просто наглухо упала шторка: торговый представитель США Роберт Лайтхайзер назвал поведение Моди "хищническим", а советник президента США по торговле Питер Наварро сначала заявил, что Индия — "прачечная для кремлевских денег" и вообще "брахманы наживаются за счет индийского народа", а потом заголосил, что ему "стыдно видеть, как Моди — лидер крупнейшей демократии в мире — ложится в постель с двумя главными авторитарными диктаторами в мире — Путиным и Си Цзиньпином".Если бы это было в кино, далее следовали бы сцены с вырыванием волос у разлучницы и анонимки в партком о недостойном коммуниста разрушении семьи, а финалом был бы эпичный запой.Но в жизни все гораздо серьезнее.Парадоксальным образом в индийском обществе оскорбления со стороны представителей Запада были восприняты не с гневом и обидой, а с радостью и… облегчением.В одном из ведущих изданий страны, India Today, прямо поприветствовали "глубокий геополитический сдвиг" и долгожданный отказ от двусмысленного и вредного для стратегических интересов Индии балансирования между Западом и Востоком: "История показывает, что позиция "сидящего на заборе" имеет цену. От приграничных столкновений до торговых споров — Индия часто выбирала стратегическую неоднозначность ценой риска потерять друзей. <…> Индии придется сделать выбор, иначе она рискует остаться без друзей, без влияния и с ограниченными возможностями в быстро поляризующемся мире. Тщательно-дипломатическое поведение Индии не может длиться вечно. Мир меняется, альянсы укрепляются, и наступит день, когда Нью-Дели придется спуститься с забора или остаться в одиночестве".И есть все признаки того, что Индия свой выбор наконец сделала.Почти полуторамиллиардная Индия, вооруженная и обученная по стандартам НАТО, десятилетиями грезилась Западу как "Украина на стероидах", которая бы вечно проецировала военную силу евроатлантистов в Восточном полушарии и которую в нужный момент можно было бы "активировать" нажатием кнопки.США и другие страны НАТО не жалели сил и средств, чтобы это рано или поздно произошло. Нет числа западным военным программам, учениям и всевозможным "оборонным инициативам", в которые была вовлечена и включена Индия. Еще в 2013 году США заявили, что "Индия является ключевым звеном новой азиатской стратегии Америки", и призвали Дели "взять на себя более значительную лидерскую роль в Азии". С 2016 года Индии был присвоен гордый статус "главного оборонного партнера США", а в феврале этого года между странами было заключено беспрецедентное десятилетнее "соглашение по оборонному партнерству", охватывающее масштабные закупки вооружений, обучение западными специалистами и даже неограниченный доступ к военным и двойным технологиям США.Такая щедрость объясняется тем, что Индия, формально не входящая в западные военные блоки, являлась важнейшим элементом планов по наращиванию военного доминирования коллективного Запада. Без нее вся эта мощная на вид конструкция рушилась, как карточный домик.Совершенно неслучайно американское руководство в свое время открыто заявило о том, что "Индия является жизненно важным элементом стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов; поэтому наши отношения будут продолжать укрепляться независимо от результатов выборов в США".Исторический выбор Индии поставил на этих планах большой мальтийский крест.Сразу после встречи Путина и Моди появились совершенно случайные новости, что теперь Индия однозначно склоняется к совместному проекту производства истребителей пятого поколения СУ-57Э, а стратегической программе закупок американских F-35 Lightning II предложено пройти в баню. Есть сигналы, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели этим явно не ограничится, а Россия в обозримом будущем еще сильнее укрепит свои лидерские позиции на оборонном рынке Индии. Самолетам и танкам на российских двигателях нужно на чем-то летать и ездить, и на фоне договоренностей между лидерами России и Индии о масштабном увеличении поставок энергоносителей профильные индийские источники сообщили о внезапной срочной задаче: увеличить мощность приемных СПГ-терминалов минимум на треть.Что касается запоздалых угроз и проклятий со стороны Запада, то в одном из центральных индийских изданий имеется очень нехарактерный для традиционно осторожных индийцев пассаж: "Индия обладает не только глубокими цивилизационными корнями, но и внутренней силой преодолевать любые трудности. Кому-то в Вашингтоне или Мар-а-Лаго стоит напомнить Трампу о времени, когда Будда вновь улыбнулся".Стоит напомнить: в 1974 году Индия испытала свою первую ядерную бомбу, и секретная операция была названа "Улыбка Будды".Сейчас индийский Будда улыбнулся опять, и последствия этого будут гораздо мощнее, чем ядерная вспышка.

https://ria.ru/20250819/ssha-2036135214.html

https://ria.ru/20250820/front-2036391335.html

https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html

индия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

индия, сша, россия, владимир путин, нарендра моди, си цзиньпин, шос, нато, сила сибири — 2, саммит шос в китае в 2025 году, аналитика