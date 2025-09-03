https://ria.ru/20250903/sotsrazvitie-2039227111.html

На Дальнем Востоке могут создать новые инструменты соцразвития

03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Рассматриваются предложения по созданию новых инструментов социального развития регионов Дальнего Востока, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. Он отметил, что на Восточном экономическом форуме всегда обсуждаются как экономические изменения, так и социальные. По словам вице-премьера, социальный блок прежде всего связан с реализацией мастер-планов развития городов. Он добавил, что и на стартующем форуме планируется сделать подробный доклад на эту тему. "Сказать о том, что давайте сейчас еще там чуть-чуть гаечки подкрутим и сделаем регулирование на Дальнем Востоке таким, чтобы уж совсем уйти куда-нибудь туда, в межпланетное завтра, непростой вопрос. Потому что в любом случае бюджет один, страна одна. И, скажем так, изменяя сценарные условия для одной территории, мы в любом случае не сможем не влиять на другие. Поэтому я считаю, что надо аккуратно. При этом, тем не менее, конечно, мы думаем над новыми предложениями (о создании инструментов соцразвития – ред.)", - сказал Трутнев журналистам. При этом он уточнил, что усилившаяся экономика Дальнего Востока создала основу для того, чтобы дальше изменялась социальная среда. "У нас там более чем в 2,5 раза превышает среднероссийский объем строительства. Самая тоже важная вещь – доходы субъектов, доходы территории возросли тоже в 2,4 раза. А это и есть фундамент - когда мы зарабатываем, мы можем эти деньги тратить на хорошую жизнь. Этот процесс пошел. То есть мы сейчас совершенно уверенно можем говорить дальневосточникам, можем докладывать президенту РФ, что мы не обещаем позитивные изменения, мы уже в них", - рассказал Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

