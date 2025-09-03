https://ria.ru/20250903/smi-2039260850.html

Мировые СМИ активно следили за парадом в Пекине с участием Путина

Мировые СМИ активно следили за парадом в Пекине с участием Путина - РИА Новости, 03.09.2025

Мировые СМИ активно следили за парадом в Пекине с участием Путина

Мировые СМИ, пристально следившие за военным парадом в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в...

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мировые СМИ, пристально следившие за военным парадом в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, обратили внимание на передовую военную технику, большое число иностранных гостей, а также высокий уровень безопасности мероприятия. "В среду Китай начал военное представление, которое пройдет в церемониальном центре столицы, с участием истребителей, танков и новейших образцов китайской военной техники в рамках самой амбициозной демонстрации силы и дипломатического влияния страны за многие годы", - пишет американская газета New York Times. Times of India подчеркивает, что парад посетили многие зарубежные гости. "Около двух десятков иностранных лидеров присутствуют (на параде - ред.), стремясь укрепить связи с Пекином на фоне напряженной ситуации с пошлинами США", - говорится в публикации издания. Газета при этом называет лидера КНДР Ким Чен Ына, президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана гостями, "за которыми следят больше всего". "Господин (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин направил "теплое приветствие" иностранным гостям", - пишет британская Telegraph. Guardian обращает внимание, что лидеры Китая, России и КНДР были сфотографированы идущими на парад вместе. "Это сенсационное изображение было показано на больших экранах в Пекине", - отмечает газета. Газета добавляет, что главы трех стран "возглавили группу из более чем 20 мировых лидеров", направляясь к трибуне на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Американский телеканал CNN обратил особое внимание на парадный церемониальный шаг китайских военных. "Одной из отличительных черт любого китайского военного парада является строй солдат, идущих в идеальном унисоне печатным шагом, и сегодняшнее грандиозное представление не является исключением", - сообщает телеканал. Пресса пишет и о высоком уровне безопасности мероприятия. "На параде обеспечен жесткий контроль, установлены барьеры, которые держат общественность на расстоянии, а предприятия, расположенные вдоль маршрута, закрыты до окончания мероприятия", - отмечает Times of India. New York Times пишет о символичности всех торжественных мероприятий в Пекине. "Событие было наполнено символизмом. Высокопоставленные китайские чиновники, действующие и отставные, собрались на трибуне у Врат Небесного Спокойствия над большим портретом Мао Цзэдуна", - резюмирует издание.

