Путин заявил, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" выгодна Китаю
16:57 03.09.2025 (обновлено: 17:16 03.09.2025)
Путин заявил, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" выгодна Китаю
экономика
китай
сила сибири — 2
владимир путин
визит путина в китай — 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай получит конкурентные преимущества от реализации проекта "Сила Сибири 2", заявил президент России Владимир Путин."Конечно, это (реализация проекта "Сила Сибири 2" - ред.) будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
китай
экономика, китай, сила сибири — 2, владимир путин, визит путина в китай — 2025
Экономика, Китай, Сила Сибири — 2, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай получит конкурентные преимущества от реализации проекта "Сила Сибири 2", заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, это (реализация проекта "Сила Сибири 2" - ред.) будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
ЭкономикаКитайСила Сибири — 2Владимир ПутинВизит Путина в Китай — 2025
 
 
