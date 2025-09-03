https://ria.ru/20250903/shos-2039408335.html

Евросоюз рискует остаться на обочине мировой политики, считает Слуцкий

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Евросоюз рискует остаться на обочине мировой политики, саммит ШОС в формате "плюс" и грандиозный парад в Пекине стали демонстрацией силы и исторической правоты, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее в среду президент США Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. "Саммит в формате "плюс" и грандиозное военное шествие в Пекине стали демонстрацией силы и исторической правоты", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что России, КНР и КНДР никаких заговоров не строит и не собираются "дружить против" каких-либо стран и международных организаций. По его словам, стратегическое партнерство трёх стран в полной мере вписывается в парадигму многополярного мира и развития глобального диалога. По его словам, такое многоплановое сотрудничество может "стать основой для новой евразийской архитектуры безопасности". "А если Западная Европа теперь "кусает локти" и боится (по Стуббу) проиграть ШОС - прямое следствие геополитических просчетов и провала ставки на сдерживание России. Евразийская мощь идет сегодня с Востока. Брюссель, предав идеалы Шарля де Голля о Большой Европе от Лиссабона до Владивостока и разорвав кооперационные связи с Москвой, действительно рискует остаться на обочине мировой политики", - заключил он. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

