Евросоюз рискует остаться на обочине мировой политики, считает Слуцкий

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Евросоюз рискует остаться на обочине мировой политики, саммит ШОС в формате "плюс" и грандиозный парад в Пекине стали демонстрацией силы и исторической правоты, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Саммит в формате "плюс" и грандиозное военное шествие в Пекине стали демонстрацией силы и исторической правоты", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что России, КНР и КНДР никаких заговоров не строит и не собираются "дружить против" каких-либо стран и международных организаций. По его словам, стратегическое партнерство трёх стран в полной мере вписывается в парадигму многополярного мира и развития глобального диалога.
По его словам, такое многоплановое сотрудничество может "стать основой для новой евразийской архитектуры безопасности".
"А если Западная Европа теперь "кусает локти" и боится (по Стуббу) проиграть ШОС - прямое следствие геополитических просчетов и провала ставки на сдерживание России. Евразийская мощь идет сегодня с Востока. Брюссель, предав идеалы Шарля де Голля о Большой Европе от Лиссабона до Владивостока и разорвав кооперационные связи с Москвой, действительно рискует остаться на обочине мировой политики", - заключил он.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
