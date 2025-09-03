Рейтинг@Mail.ru
РЖД требуют с Ангары компенсацию за ЧП с Ми-8
03:08 03.09.2025
РЖД требуют с Ангары компенсацию за ЧП с Ми-8
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские железные дороги, арендатор вертолета Ми-8, который получил серьезные повреждения из-за жесткой посадки в Иркутской области в 2022 году, требуют взыскать более 430 миллионов рублей с эксплуатировавшей вертолет авиакомпании "Ангара", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ЧП произошло в ноябре 2022 года в Жигаловском районе. Вертолет по заказу ООО "Газпром добыча Иркутск" доставил из Иркутска в вахтовый поселок Нючакан шесть пассажиров, на обратном пути он должен был совершить посадку на площадке УКПГ-2, но во время снижения в условиях снежных зарядов задел верхушки деревьев и упал в тайге. Четверо членов экипажа получили травмы, трое из них – серьезные, они были доставлены в иркутскую больницу. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, ЧП произошло "в результате попадания воздушного судна в режим "вихревое кольцо" и последующего столкновения с земной поверхностью". Способствующими факторами МАК назвал нарушения во взаимодействии и в технологии работы экипажа в полете, недостатки в навигационной подготовке экипажа к полету и ухудшение видимости наземных ориентиров в условиях снежных зарядов. РЖД в июле этого года обратились в арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с авиакомпании "Ангара" более 430 миллионов рублей убытков. Его рассмотрение сейчас приостановлено до завершения разбирательства в московском суде, где собственник вертолета ООО "Авиационно-промышленная компания "Вектор" требует от самого ОАО "РЖД" более 247 миллионов рублей убытков за порчу или утрату воздушного судна и более 257 миллионов рублей убытков в виде упущенной выгоды. В том деле назначена экспертиза для оценки рыночной стоимости вертолета до инцидента. Авиакомпания "Ангара" может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в июле в Амурской области, писала газета "Известия" со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию. По данным издания, Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24 провел проверки авиакомпании "Ангара" и нашел массовые нарушения, "что может привести к прекращению ее полетов". Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки нашли в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщал, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело.
РЖД требуют с Ангары компенсацию за ЧП с Ми-8

РЖД требуют с Ангары более 430 миллионов рублей после жесткой посадки Ми-8

Сотрудник СК РФ осматривает обломки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара", потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области
Сотрудник СК РФ осматривает обломки вертолета Ми-8 авиакомпании Ангара, потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области
© Фото : СК РФ
Сотрудник СК РФ осматривает обломки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара", потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские железные дороги, арендатор вертолета Ми-8, который получил серьезные повреждения из-за жесткой посадки в Иркутской области в 2022 году, требуют взыскать более 430 миллионов рублей с эксплуатировавшей вертолет авиакомпании "Ангара", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ЧП произошло в ноябре 2022 года в Жигаловском районе. Вертолет по заказу ООО "Газпром добыча Иркутск" доставил из Иркутска в вахтовый поселок Нючакан шесть пассажиров, на обратном пути он должен был совершить посадку на площадке УКПГ-2, но во время снижения в условиях снежных зарядов задел верхушки деревьев и упал в тайге. Четверо членов экипажа получили травмы, трое из них – серьезные, они были доставлены в иркутскую больницу.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, ЧП произошло "в результате попадания воздушного судна в режим "вихревое кольцо" и последующего столкновения с земной поверхностью". Способствующими факторами МАК назвал нарушения во взаимодействии и в технологии работы экипажа в полете, недостатки в навигационной подготовке экипажа к полету и ухудшение видимости наземных ориентиров в условиях снежных зарядов.
РЖД в июле этого года обратились в арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с авиакомпании "Ангара" более 430 миллионов рублей убытков. Его рассмотрение сейчас приостановлено до завершения разбирательства в московском суде, где собственник вертолета ООО "Авиационно-промышленная компания "Вектор" требует от самого ОАО "РЖД" более 247 миллионов рублей убытков за порчу или утрату воздушного судна и более 257 миллионов рублей убытков в виде упущенной выгоды. В том деле назначена экспертиза для оценки рыночной стоимости вертолета до инцидента.
Авиакомпания "Ангара" может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в июле в Амурской области, писала газета "Известия" со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию. По данным издания, Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24 провел проверки авиакомпании "Ангара" и нашел массовые нарушения, "что может привести к прекращению ее полетов".
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки нашли в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщал, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело.
