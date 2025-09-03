Рейтинг@Mail.ru
Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза - РИА Новости, 03.09.2025
11:01 03.09.2025
Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза
2025-09-03T11:01:00+03:00
2025-09-03T11:01:00+03:00
китай
россия
москва
яндекс
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россияне на фоне новостей о безвизовом режиме в Китай стали активно интересоваться поездками в Поднебесную, а число проданных накануне авиабилетов в Китай в два раза превышает показатели днем ранее, сообщили журналистам в "Яндекс Путешествиях". Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. "Количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в 2 раза после объявления новости о безвизовом режиме въезда в Поднебесную для жителей нашей страны. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период, а также доли поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай", - говорится в сообщении сервиса. Там пояснили, что число авиабилетов в Китай, купленных 2 сентября, когда была объявлена новость, было в два раза больше, чем днем ранее. Количество забронированных россиянами отелей в Китае выросло за сутки на 7%. Основная часть забронированных за 2 сентября китайских отелей приходится на Москву (32%), на втором месте - Санкт-Петербург и Оренбург (по 10% каждый). "Также, по данным "Поиска" "Яндекса", за последние сутки в два раза выросла доля запросов про Китай. При этом доля запросов, посвященных непосредственно визам и поездкам в Поднебесную, 2 сентября оказалась в девять раз выше, чем днем ранее", - отметили в сервисе.
китай
россия
москва
китай, россия, москва, яндекс
Китай, Россия, Москва, Яндекс
Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза

"Яндекс Путешествия": число проданных авиабилетов в Китай выросло в два раза

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россияне на фоне новостей о безвизовом режиме в Китай стали активно интересоваться поездками в Поднебесную, а число проданных накануне авиабилетов в Китай в два раза превышает показатели днем ранее, сообщили журналистам в "Яндекс Путешествиях".
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
"Количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в 2 раза после объявления новости о безвизовом режиме въезда в Поднебесную для жителей нашей страны. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период, а также доли поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай", - говорится в сообщении сервиса.
Там пояснили, что число авиабилетов в Китай, купленных 2 сентября, когда была объявлена новость, было в два раза больше, чем днем ранее. Количество забронированных россиянами отелей в Китае выросло за сутки на 7%.
Основная часть забронированных за 2 сентября китайских отелей приходится на Москву (32%), на втором месте - Санкт-Петербург и Оренбург (по 10% каждый).
"Также, по данным "Поиска" "Яндекса", за последние сутки в два раза выросла доля запросов про Китай. При этом доля запросов, посвященных непосредственно визам и поездкам в Поднебесную, 2 сентября оказалась в девять раз выше, чем днем ранее", - отметили в сервисе.
КитайРоссияМоскваЯндекс
 
 
