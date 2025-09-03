https://ria.ru/20250903/rossijane-2039307599.html

Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза

Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза - РИА Новости, 03.09.2025

Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза

Россияне на фоне новостей о безвизовом режиме в Китай стали активно интересоваться поездками в Поднебесную, а число проданных накануне авиабилетов в Китай в два РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:01:00+03:00

2025-09-03T11:01:00+03:00

2025-09-03T11:01:00+03:00

китай

россия

москва

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россияне на фоне новостей о безвизовом режиме в Китай стали активно интересоваться поездками в Поднебесную, а число проданных накануне авиабилетов в Китай в два раза превышает показатели днем ранее, сообщили журналистам в "Яндекс Путешествиях". Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. "Количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в 2 раза после объявления новости о безвизовом режиме въезда в Поднебесную для жителей нашей страны. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период, а также доли поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай", - говорится в сообщении сервиса. Там пояснили, что число авиабилетов в Китай, купленных 2 сентября, когда была объявлена новость, было в два раза больше, чем днем ранее. Количество забронированных россиянами отелей в Китае выросло за сутки на 7%. Основная часть забронированных за 2 сентября китайских отелей приходится на Москву (32%), на втором месте - Санкт-Петербург и Оренбург (по 10% каждый). "Также, по данным "Поиска" "Яндекса", за последние сутки в два раза выросла доля запросов про Китай. При этом доля запросов, посвященных непосредственно визам и поездкам в Поднебесную, 2 сентября оказалась в девять раз выше, чем днем ранее", - отметили в сервисе.

https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, москва, яндекс