https://ria.ru/20250903/rossija-2039446432.html
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 03.09.2025
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:07:00+03:00
2025-09-03T17:07:00+03:00
2025-09-03T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, комментируя часто звучащую формулу в теме украинского урегулирования - "гарантии безопасности в обмен на территории". Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/rezervy-2039445784.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1c3e1f441009dbddbd5939ede841acb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Путин ответил на вопрос о гарантиях безопасности Украины в обмен на территории