Россия не ставила под сомнение право Украины быть членом ЕС, заявил Путин

Россия не ставила под сомнение право Украины быть членом ЕС, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия не ставила под сомнение право Украины заниматься своей экономической деятельностью так, как она хочет, это касается и членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет - в том числе, это касается и членства в ЕС", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

