Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине

Собеседники Путина в Китае высказались о позиции Трампа по конфликту на Украине
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине.
"Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
