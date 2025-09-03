Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 03.09.2025
17:52 03.09.2025 (обновлено: 17:53 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039468732.html
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:52:00+03:00
2025-09-03T17:53:00+03:00
в мире
россия
китай
украина
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039466471_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_26bd79260de7c633086cf9b9184a04b0.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине. "Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039462248.html
россия
китай
украина
в мире, россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал о мнениях собеседников в Китае о позиции Трампа по Украине

Собеседники Путина в Китае высказались о позиции Трампа по конфликту на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине.
"Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин 
Вчера, 17:34
 
В миреРоссияКитайУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСи ЦзиньпинШОС
 
 
