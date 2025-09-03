https://ria.ru/20250903/putin-2039467211.html

Большинство российских бойцов стоят за достижение целей в СВО, заявил Путин

2025-09-03T17:48:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство российских бойцов стоят на том, чтобы РФ достигла своих целей в СВО, заявил президент России Владимир Путин. "Они в подавляющем своём большинстве, я хочу подчеркнуть, в подавляющем своём большинстве стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Всё остальное имеет второстепенное значение", - сказал глава государства журналистам, отвечая на вопрос, что говорят про мир командиры и бойцы СВО. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

