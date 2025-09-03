https://ria.ru/20250903/putin-2039466223.html

Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк"

Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк" - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк"

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм "Красный шелк", но знает, что кино пользуется популярностью и смотрят его с удовольствием. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм "Красный шелк", но знает, что кино пользуется популярностью и смотрят его с удовольствием. "Я не видел этого фильма, но знаю, что здесь будет презентация его буквально завтра-послезавтра, в целом, по рассказам, фильм пользуется популярностью и люди смотрят его с удовольствием", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

2025

