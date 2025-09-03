https://ria.ru/20250903/putin-2039466223.html
Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк"
Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк" - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк"
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм "Красный шелк", но знает, что кино пользуется популярностью и смотрят его с удовольствием. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:45:00+03:00
2025-09-03T17:45:00+03:00
2025-09-03T17:45:00+03:00
культура
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_0:321:3014:2016_1920x0_80_0_0_f5778ed0eee3f587d132502338dc5774.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм "Красный шелк", но знает, что кино пользуется популярностью и смотрят его с удовольствием. "Я не видел этого фильма, но знаю, что здесь будет презентация его буквально завтра-послезавтра, в целом, по рассказам, фильм пользуется популярностью и люди смотрят его с удовольствием", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250218/moskva-2000172111.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_eeb5c9bf6897da08684338ed213560f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, в мире
Культура, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, В мире
Путин рассказал, что не смотрел китайский фильм "Красный шелк"
Путин не смотрел фильм "Красный шелк", но знает о его популярности