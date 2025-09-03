https://ria.ru/20250903/putin-2039465981.html
Уиткофф достоверно доносит американскую позицию, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что спецпредставитель лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф достоверно доносит позицию американской стороны до российской. "Из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны. А то, что он точно и объективно до нас доводит эту позицию, позицию американского руководства, для меня стало абсолютно очевидным в ходе дискуссий в Анкоридже. Потому что то, что мы с господином Уиткоффом обсуждали, все то же самое мы подтвердили в полном объеме в присутствии президента Трампа, и он не возражал, что это его позиция", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
