Путин рассказал об отношении лидеров, приехавших в КНР, ко встрече в США

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что все мировые лидеры, с которыми он общался в Китае, поддержали его встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. "Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

