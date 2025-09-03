https://ria.ru/20250903/putin-2039464387.html

Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации

Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации

Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:39:00+03:00

2025-09-03T17:39:00+03:00

2025-09-03T17:39:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_0:321:3014:2016_1920x0_80_0_0_f5778ed0eee3f587d132502338dc5774.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил президент России Владимир Путин. "За все четыре дня, в ходе самых разноформатных переговоров, и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250903/putin-2039462248.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос