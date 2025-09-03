Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/putin-2039464387.html
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации
Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:39:00+03:00
2025-09-03T17:39:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_0:321:3014:2016_1920x0_80_0_0_f5778ed0eee3f587d132502338dc5774.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил президент России Владимир Путин. "За все четыре дня, в ходе самых разноформатных переговоров, и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250903/putin-2039462248.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_eeb5c9bf6897da08684338ed213560f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации

Путин: никто в ШОС не высказывал отрицательных суждений об администрации США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил президент России Владимир Путин.
"За все четыре дня, в ходе самых разноформатных переговоров, и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин 
Вчера, 17:34
 
В миреКитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала