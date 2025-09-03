https://ria.ru/20250903/putin-2039464387.html
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации
Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Никто и никогда за время саммита Шанхайской организации сотрудничества не высказывал отрицательных суждений об администрации Соединенных Штатов Америки, заявил президент России Владимир Путин. "За все четыре дня, в ходе самых разноформатных переговоров, и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин рассказал об отношении ШОС к американской администрации
Путин: никто в ШОС не высказывал отрицательных суждений об администрации США