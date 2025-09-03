Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины - РИА Новости, 03.09.2025
17:37 03.09.2025 (обновлено: 18:36 03.09.2025)
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины - РИА Новости, 03.09.2025
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины
Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине. "Я даже не зафиксировал на этом свое внимание", - сказал глава государства журналистам, отвечая на вопрос о разговоре российского лидера и председателя КНР о биомедицине. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин рассказал о чем беседовал с Си Цзиньпином
китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины

Путин заявил, что не зафиксировал внимание на обсуждении темы биомедицины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине.
"Я даже не зафиксировал на этом свое внимание", - сказал глава государства журналистам, отвечая на вопрос о разговоре российского лидера и председателя КНР о биомедицине.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
