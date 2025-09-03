https://ria.ru/20250903/putin-2039463875.html

Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины

Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины - РИА Новости, 03.09.2025

Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины

Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:37:00+03:00

2025-09-03T17:37:00+03:00

2025-09-03T18:36:00+03:00

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039457945_0:71:3186:1864_1920x0_80_0_0_b6aade632b9c32755918822ad55f0ca0.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине. "Я даже не зафиксировал на этом свое внимание", - сказал глава государства журналистам, отвечая на вопрос о разговоре российского лидера и председателя КНР о биомедицине. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250903/putin-2039462417.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин рассказал о чем беседовал с Си Цзиньпином Путин рассказал о чем беседовал с Си Цзиньпином 2025-09-03T17:37 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос