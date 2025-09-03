https://ria.ru/20250903/putin-2039463875.html
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины
Путин ответил на вопрос об обсуждении с лидером КНР биомедицины
Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:37:00+03:00
2025-09-03T17:37:00+03:00
2025-09-03T18:36:00+03:00
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не "зафиксировал свое внимание" на разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о биомедицине. "Я даже не зафиксировал на этом свое внимание", - сказал глава государства журналистам, отвечая на вопрос о разговоре российского лидера и председателя КНР о биомедицине. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
