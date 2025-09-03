https://ria.ru/20250903/putin-2039462417.html
Путин оценил возможности современной медицины
Путин оценил возможности современной медицины - РИА Новости, 03.09.2025
Путин оценил возможности современной медицины
Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую и активную жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:34:00+03:00
2025-09-03T17:34:00+03:00
2025-09-03T17:34:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_0:321:3014:2016_1920x0_80_0_0_f5778ed0eee3f587d132502338dc5774.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую и активную жизнь, заявил президент России Владимир Путин. "Современные средства и оздоровления, медицинские средства, потом, даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня... А существенным образом продолжительность жизни увеличится", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250710/mid-2028432901.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_eeb5c9bf6897da08684338ed213560f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин оценил возможности современной медицины
Путин: современная медицина позволяет надеяться на долгую и активную жизнь