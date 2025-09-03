https://ria.ru/20250903/putin-2039462417.html

Путин оценил возможности современной медицины

Путин оценил возможности современной медицины - РИА Новости, 03.09.2025

Путин оценил возможности современной медицины

Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую и активную жизнь, заявил президент России Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Современная медицина позволяет человечеству надеяться на долгую и активную жизнь, заявил президент России Владимир Путин. "Современные средства и оздоровления, медицинские средства, потом, даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня... А существенным образом продолжительность жизни увеличится", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

