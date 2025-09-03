Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин
17:34 03.09.2025 (обновлено: 17:44 03.09.2025)
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин 
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в контактах с российскими представителями излагает именно позицию Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф, он излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в контактах с российскими представителями излагает именно позицию Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф, он излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
11 апреля, 15:31
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
11 апреля, 15:31
 
