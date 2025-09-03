https://ria.ru/20250903/putin-2039462248.html

Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин

2025-09-03T17:34:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

шос

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в контактах с российскими представителями излагает именно позицию Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф, он излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

2025

Новости

