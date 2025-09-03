https://ria.ru/20250903/putin-2039462248.html
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в контактах с российскими представителями излагает именно позицию Трампа, заявил президент... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:34:00+03:00
2025-09-03T17:34:00+03:00
2025-09-03T17:44:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в контактах с российскими представителями излагает именно позицию Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф, он излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1c3e1f441009dbddbd5939ede841acb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ШОС
Уиткофф излагает позицию Трампа, считает Путин
Путин: Уиткофф излагает позицию Трампа, а не какую-либо другую