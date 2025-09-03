https://ria.ru/20250903/putin-2039462084.html

Путин рассказал, чьей была идея совместного кинопроизводства России и Китая

2025-09-03T17:34:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039450256_0:137:3123:1894_1920x0_80_0_0_96810f65a8d25cf59a0d805149a8c6e3.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, заявил президент России Владимир Путин. "Вообще, это идея самого председателя (КНР Си Цзиньпина - ред.)", - сказал Путин журналистам. Как рассказал президент РФ, он обратил внимание председателя КНР на то, что российским производителям очень сложно "пробиться" на китайский рынок. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

