Путин рассказал, чьей была идея совместного кинопроизводства России и Китая
Культура
 
17:34 03.09.2025
Путин рассказал, чьей была идея совместного кинопроизводства России и Китая
Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, заявил президент России Владимир Путин. "Вообще, это идея самого председателя (КНР Си Цзиньпина - ред.)", - сказал Путин журналистам. Как рассказал президент РФ, он обратил внимание председателя КНР на то, что российским производителям очень сложно "пробиться" на китайский рынок. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, заявил президент России Владимир Путин.
"Вообще, это идея самого председателя (КНР Си Цзиньпина - ред.)", - сказал Путин журналистам.
Как рассказал президент РФ, он обратил внимание председателя КНР на то, что российским производителям очень сложно "пробиться" на китайский рынок.
Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
