Путин рассказал, чьей была идея совместного кинопроизводства России и Китая
2025-09-03T17:34:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Идея совместного кинопроизводства РФ и Китая принадлежит председателю КНР Си Цзиньпину, заявил президент России Владимир Путин. "Вообще, это идея самого председателя (КНР Си Цзиньпина - ред.)", - сказал Путин журналистам. Как рассказал президент РФ, он обратил внимание председателя КНР на то, что российским производителям очень сложно "пробиться" на китайский рынок. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
