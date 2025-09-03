Достичь целей спецоперации лучше мирными средствами, заявил Путин
Путин заявил, что достичь целей спецоперации лучше мирными средствами
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что достичь целей специальной военной операции лучше мирными средствами.
«
"Они (российские военнослужащие - ред.) в подавляющем своем большинстве - я хочу подчеркнуть - стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин подвел итоги визита в Китай
Вчера, 16:41