https://ria.ru/20250903/putin-2039461597.html

Путин отказался давать прогнозы о ходе спецоперации

Путин отказался давать прогнозы о ходе спецоперации - РИА Новости, 03.09.2025

Путин отказался давать прогнозы о ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин считает, что прогнозы о ходе спецоперации делать не следует. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:33:00+03:00

2025-09-03T17:33:00+03:00

2025-09-03T17:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039456244_0:321:3014:2016_1920x0_80_0_0_f5778ed0eee3f587d132502338dc5774.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что прогнозы о ходе спецоперации делать не следует. "Никаких здесь прогнозов (о ходе спецоперации - ред.) делать не следует", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250903/putin-2039460154.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин